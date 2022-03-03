Após término, ex- namorado de Grazi Massafera posta desabafo na web

Grazi Massafera e Alexandre Machafer não são mais um casal. De acordo com o jornal Extra, o romance da atriz com o diretor de cinema teria chegado ao fim na última segunda-feira (28). Depois da confirmação do término pela assessoria de Grazi, o produtor postou um desabafo em suas redes sociais.
"Que Deus nos proteja dos olhares da maldade. Que o doce da vida seja suficiente para temperar o amargor alheio. Sejamos também guardiões das nossas energias, blindando e nutrindo o melhor que existe em nós, oferecendo amor e boas vibrações", postou Machafer. O texto é da escritora Wandy Luz.
Já nesta quarta-feira (02), Grazi decidiu curtir o dia ao lado da família em um passeio de lancha em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Longe da agitação, a atriz passou o carnaval de forma mais reservada.
Grazi e Alexandre foram vistos juntos pela última vez em um show do cantor Gusttavo Lima, no final do ano passado. Na ocasião, a atriz reuniu sua família com a de Alexandre em sua casa no Rio de Janeiro.