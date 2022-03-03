Após término, ex- namorado de Grazi Massafera posta desabafo na web

Grazi Massafera e Alexandre Machafer Crédito: Reprodução/Instagram/@machafer06/Bruno Poletti (F)/Folhapress

Grazi Massafera e Alexandre Machafer não são mais um casal. De acordo com o jornal Extra, o romance da atriz com o diretor de cinema teria chegado ao fim na última segunda-feira (28). Depois da confirmação do término pela assessoria de Grazi, o produtor postou um desabafo em suas redes sociais.

"Que Deus nos proteja dos olhares da maldade. Que o doce da vida seja suficiente para temperar o amargor alheio. Sejamos também guardiões das nossas energias, blindando e nutrindo o melhor que existe em nós, oferecendo amor e boas vibrações", postou Machafer. O texto é da escritora Wandy Luz.

Desabafo de Alexandre Machafer nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@machafer06

Já nesta quarta-feira (02), Grazi decidiu curtir o dia ao lado da família em um passeio de lancha em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Longe da agitação, a atriz passou o carnaval de forma mais reservada.