Mulher de ex-jogardor Kaká lamenta aborto espontâneo

A modelo e empresária estava esperando a segunda filha com o esportista Crédito: Fábio Rocha/Globo

Mulher do ex-jogador Kaká, Carol Dias Leite revelou nesta quarta-feira (2) que sofreu um aborto espontâneo. A modelo e empresária estava esperando a segunda filha com o esportista - os dois já são pais de Esther, que tem 1 ano; Kaká também é pai de Luca, 13, e Isabella, 10, do primeiro casamento.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais. Carol publicou um vídeo com cenas do chá de revelação do sexo da bebê, realizado recentemente, e dividiu a notícia com os seguidores. "Quando ouvia sobre mulheres que perderam seus bebês ainda no ventre, eu logo tentava imaginar a dor, mas não podia sentir de fato essa dor", comentou ela.

"Também cheguei a pensar que algumas frases como 'ah, mas pelo menos o bebê não tinha nascido ainda' pudessem ajudar... Mas a verdade é que a nossa filha já estava comigo assim que descobrimos a gravidez", afirmou. "Ela já fazia parte da nossa vida, dos nossos planos. Ela foi sonhada, desejada e já era muito amada!"

Carol disse que ainda está em choque com a perda. "Ainda me encontro meio perdida, no modo avião, ainda tenho a sensação de que falta um pedaço de mim", lamentou. "Ainda acordo durante a noite, ainda tenho algumas crises, ainda coloco a mão na barriga como se ela estivesse lá, ainda falo o nome dela como se ela estivesse comigo. Não está tudo bem ainda... Ainda! Mas vai ficar!"