Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Babado!

"BBB 22": Após polêmica com pão, Arthur Aguiar anuncia dieta

"Vou segurar minha boca o máximo que puder", diz ator, que, após treino noturno na academia, anunciou aos colegas Pedro Scooby e Paulo André que irá alterar sua alimentação
Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Março de 2022 às 16:22

A partir desta quarta-feira (2), Arthur Aguiar está de dieta no "BBB 22". Após um treino noturno na academia da casa, o ator anunciou aos colegas Pedro Scooby e Paulo André que irá alterar sua alimentação.
"Comecei a dietinha", disse ele. "Comi seis ovinhos, quatro claras e dois ovos inteiros", revelou sobre seu cardápio neste primeiro dia. A exceção, segundo ele, será para o almoço do líder, com os outros dois participantes.
Scooby afirmou sobre a impossibilidade de fazer dieta no programa, e PA concordou. "Não vou fazer dieta, mano, dieta não. Mas eu vou segurar a minha boca o máximo que eu puder. E é isso", respondeu Arthur. Já Scooby diz preferir treinar "cinco vezes ao dia" a restringir sua alimentação.
Arthur Aguiar anunciou que vai fazer uma dieta no "BBB 22"
A relação de Arthur com a comida chamou a atenção dos espectadores do reality logo no início da edição, especialmente após sua mulher, Maíra Cardi, reclamar nas redes socais que o marido estava comendo pão durante o confinamento, o que acabou virando meme.
Quando estava na Casa de Vidro do reality, a pernambucana Larissa resolveu alertar o ator sobre a forma como Maíra havia falado sobre o assunto. "Sua mulher está puta contigo!", contou a recém-confinada.

Arthur ficou curioso e quis saber qual o motivo pelo qual teria deixado ela brava. "Está comendo pão, pô!", respondeu Larissa, aos risos.
"O que a minha mulher falou do pão?", quis saber ele. "Ela disse que fez um projeto para cuidar de você...", respondeu ela. "Mas aqui só tem pão, arroz, feijão... Aqui ou você come pão ou você morre", explicou o artista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Arthur Aguiar BBB Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados