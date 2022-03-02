Reality show

Natália diz querer se afastar de Jessi no BBB 22

Participantes se desentenderam sobre emoções da professora dentro da casa
Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Março de 2022 às 13:37

BBB22: Natalia e Jessilane Crédito: Reprodução/TV Globo
Natália tem comentado com os brothers do BBB22 sobre o desentendimento que teve com Jessilane nesta terça-feira (1º). A discussão começou por Jessi acreditar que é sempre "podada" por Natália ao demonstrar seus sentimentos.
Nat, por sua vez, acredita que a amiga está em constante atrito por motivos pequenos, o que a tem deixado cansada. Em conversa com Lucas, a sister desabafou sobre um possível afastamento de Jessi.
"Eu não tenho paciência para essas coisas pequenas. Eu gosto muito dela, acho ela uma pessoa fenomenal. Eu estou com ela. Mas aí por causa de umas coisinhas bestas, em vez de ela entrar na descontração. A minha vontade é de me afastar", disse.
Com Linn da Quebrada, Natália confessou que não sente mais vontade de conversar com a amiga com quem discutiu. "Vou ficar um tempinho fingindo que nem existe", afirmou. A cantora respondeu que Jessi "está carregando isso de um tempo", ao que Natália retrucou que não seria necessário "descontar" nela.
Depois da conversa, sozinha, Natália chorou na academia da casa do BBB e falou para si mesma: "Não aceito ter raiva e nem ódio. Sou maior do que isso. Vou dar aquilo que eu sou, sou amor".
Já Linn procurou Jessilane e afirmou que elas deveriam conversar "com a cabeça fria". A professora, no entanto, respondeu: "Eu não tenho nada para falar, não. É porque todas as vezes que eu tento falar, ela não quer ouvir. Eu já falei. Em outras situações que aconteceram, eu já falei... Não adianta. É assim que ela vê as coisas."

Viu algum erro?
