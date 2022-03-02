BBB 22: Larissa é a sexta eliminada do reality show

Larissa é a sexta eliminada do BBB 22 Crédito: Reprodução/TV Globo

Larissa tentou falar com público seus movimentos no jogo para tentar ficar, mas não teve jeito. A pernambucana é a sexta eliminada do Big Brother Brasil 22, com 88,59% dos votos, no Paredão desta terça (1º). Na disputa com ela pela permanência, Arthur Aguiar recebeu 5,90% dos votos e Lina, 5,51%.

"Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 14. Eu queria começar, chamando atenção para a direita de vocês, para o botão. Esse troço deve despertar vários sentimentos em vocês... Já vimos que isso pode acontecer. Não quero avaliar os motivos de quem vai embora, a gente apenas respeita. Porque não é fácil. Isso enaltece a coragem de quem fica... Tem que fazer a sua parte muito bem feito (...) A partir daí, você entrega o seu futuro na mão dos outros. Você decidiu se entregar a isso, porque isso é o BBB. A única maneira de garantir de não sentir esse gosto amargo é não entrar no jogo (...) Vocês ganharam de presente todas essas experiências maravilhosas, em contrapartida, se sujeitaram à rejeição, a derrota.. Essa era a ideia desde o começo", disse Tadeu Schmidt em seu discurso de eliminação.

Larissa chorou bastante com o anúncio, mas agradeceu tudo que lhe foi proporcionado nos últimos dias na casa mais vigiada do país "Estou muito feliz, por ter chegado até aqui. Eu tentei dar tudo de mim, então é isso", disse ela. Na sequência, ela abraçou e agradeceu cada um dos participantes.

Para Lina, diz "Linda da Quebrada". As duas se abraçam e choram. Laís, aliada da sister, também a abraça.

"Obrigada, BBB! Alô, Limoeiro, estou chegando. Estou muito feliz de ter chegado até aqui, mesmo que tenha sido por poucos dias. Obrigada, Deus, obrigada, BBB!

Na saída do confinamento, Larissa pediu que a turma jogue mais e desejou que as amigas vençam a Prova do Líder nesta semana.

A Eliminação de Larissa foi muito sentida pelos integrantes do Quarto Lollipop. Assim que a pernambucana colocou os pés fora do confinamento, os aliados se reuniram na área externa. No papo, Eslovênia logo soltou para Viny e Eli: "Uma coisa muito clara, falei pra vocês dois, o ato de vocês deixou a gente insegura... Porque é como Jade falou, coisa que eu concordo pra caramba, hoje foi Larissa, amanhã pode ser eu, Laís, ela ou um de vocês dois", disparou.

"Cara, por uma cagada...Ninguém dessa casa sabe como é o sentimento... 6 Paredões, 4 foram daqui!", desabafou Jade no quarto.

Para diminuir o impacto da Eliminação de Larissa, Jade Picon, Vinicius e Laís decidem desfazer o memorial que Eslovênia tinha montado para os eliminados do Quarto Lollilop.