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Natália do BBB 22 recebe convite para fazer parte da 'família Beija-Flor'

A assessoria da sister confirmou o recebimento do convite da escola de samba após apresentação especial para os participantes na segunda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Março de 2022 às 09:04

Natália curtindo o show da Beija-Flor no BBB 22
Natália curtindo o show da Beija-Flor no BBB 22 Crédito: Reprodução/TV Globo
O entusiasmo de Natália durante ação da escola de samba Beija-Flor nesta segunda (28) já trouxe resultados. A assessoria da sister confirmou à reportagem que a participante do Big Brother Brasil (Globo) recebeu um convite para, quando o reality terminar, fazer uma visita para conhecer a escola e, assim, integrar a família Beija-Flor.
A presença de Neguinho da Beija-Flor e a bateria da agremiação surpreendeu positivamente os participantes do BBB. A sister sambou muito empolgada e até se emocionou com o brother Douglas Silva, afirmando que aprendeu a sambar com a avó, que é muito fã da escola.
Há especulações de que o carnavalesco Alexandre Louzada já estaria estudando em que local a sister poderia entrar na escola. Procurado pela reportagem, até o momento não deu um pronunciamento sobre o assunto.
A escola começou tocando o samba-exaltação "A Deusa da Passarela". Durante o show, a produção do programa liberou cerveja para os confinados.
O programa também teve mais uma ação de Carnaval nesta terça (1º), com patrocínio do McDonald's. Nesse mesmo dia, também será definido o resultado do paredão, composto por Arthur Aguiar, Larissa e Linn da Quebrada.

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