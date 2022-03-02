BBB 22: "Ele é uma pessoa de 'leva e traz'", diz Larissa sobre Eli

O Gustavo fez um jogo agressivo. Ele já chegou atirando para tudo quanto é lado. A forma de jogo dele não era uma estratégia que eu queria seguir. Eu realmente queria ser mais cautelosa, entrar na casa, conversar com as pessoas, ir conhecendo, para confirmar se tudo era como a visão que eu tinha aqui de fora. E o Gustavo, não. Ele fez uma estratégia super arriscada e que eu admiro bastante, porque tem que ter muita coragem e muito peito para fazer da forma como ele fez. Acredito que foi a partir daí que foi criada a contradição porque, na verdade, o Arthur queria que eu jogasse da forma que ele joga, mas cada pessoa é diferente. Só que a opinião dele não me importava, eu queria fazer da forma que eu achava certo.