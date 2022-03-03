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BBB 22

Boninho manda beijo para Tiago Abravanel após Globo limá-lo de abertura

Diretor de núcleo do reality show diz estar curtindo folga de Carnaval. "Abrava, um beijo para você", disse em vídeo publicado no Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Março de 2022 às 06:58

Tiago Abravanel faz reação de surpresa
Tiago Abravanel faz reação de surpresa Crédito: Globo/Reprodução
Boninho tratou dissipar os rumores de que estaria bravo com Tiago Abravanel por ter desistido do BBB 22 (Globo). Nesta quarta-feira (2), o diretor de núcleo da Globo usou as redes sociais para mandar um beijo para o neto de Silvio Santos. "Abrava, um beijo para você", disse em vídeo publicado no Instagram.
O recado ocorre um dia depois de o ator e cantor ser limado pela Globo da abertura do programa. Maria, que foi expulsa no dia 15 de fevereiro, continua sendo mostrada na vinheta.
Desde a desistência do ator e cantor, no último domingo (27), muitos fãs do programa especulavam qual era a reação do "big boss". Isso porque ele era considerado um dos nomes mais fortes do elenco atual, embora tenha demonstrado pouca disposição para o jogo.
Porém, ao contrário do que muitos internautas supunham, o diretor não pareceu guardar mágoas. Sorridente, ele disse que está aproveitando a folga de Carnaval e trabalhando de forma remota.
"Isso que é Carnaval", comentou. "Eu vim aqui dar uma descansada, Dourado [Marcelo Dourado, diretor-geral do BBB] cuidando de tudo e eu aqui no remoto... E aí tem essa loucura toda. Hoje é semana zerada, a gente vai sentar amanhã para discutir o que a gente vai provocar a galera."
Tiago Abravanel apertou o botão de desistência, uma das novidades desta edição do programa, enquanto os demais participantes dormiam. Ele saiu sem se despedir dos colegas de confinamento.

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