Descontente com minissérie, Pamela Anderson prepara documentário na Netflix

Pamela se uniu a uma das líderes mundiais no mercado de streaming Crédito: Shutterstock

A atriz Pamela Anderson, 54 anos, encontrou uma forma interessante de contra-atacar a Hulu pela produção da minissérie "Pam & Tommy", que retrata, sem seu aval, o relacionamento dela com o baterista Tommy Lee, 59.

Pamela se uniu à Netflix, uma das líderes mundiais no mercado de streaming, para produzir um documentário a respeito de sua trajetória. Segundo o site "Deadline", a atração contará com a direção de Ryan White ("The Keepers").

White atuará também na produção executiva do projeto - ainda sem título definido -, junto de Julia Nottingham, Jessica Hargrave e Brandon Thomas Lee, filho de Pamela e Tommy.

Em suas redes sociais, Pamela comemorou nesta quarta (2) o acordo com a Netflix.