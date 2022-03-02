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Descontente com minissérie, Pamela Anderson prepara documentário na Netflix

A atriz encontrou uma forma interessante de contra-atacar a Hulu pela produção da minissérie "Pam & Tommy", que retrata, sem seu aval, o relacionamento dela com o baterista Tommy Lee, 59.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Março de 2022 às 19:38

A atriz Pamela Anderson
Pamela se uniu a uma das líderes mundiais no mercado de streaming Crédito: Shutterstock
A atriz Pamela Anderson, 54 anos, encontrou uma forma interessante de contra-atacar a Hulu pela produção da minissérie "Pam & Tommy", que retrata, sem seu aval, o relacionamento dela com o baterista Tommy Lee, 59.
Pamela se uniu à Netflix, uma das líderes mundiais no mercado de streaming, para produzir um documentário a respeito de sua trajetória. Segundo o site "Deadline", a atração contará com a direção de Ryan White ("The Keepers").
White atuará também na produção executiva do projeto - ainda sem título definido -, junto de Julia Nottingham, Jessica Hargrave e Brandon Thomas Lee, filho de Pamela e Tommy.
Em suas redes sociais, Pamela comemorou nesta quarta (2) o acordo com a Netflix.
"Minha vida. Mil imperfeições, mil interpretações erradas, maldosas, selvagens e perdidas. Nenhuma expectativa a atender. Posso apenas te surpreender. Não [sou] uma vítima e sim uma sobrevivente - e viva para contar minha história real", escreveu ela.

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