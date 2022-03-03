Bruna Marquezine usa transparência e tieta atriz de 'La Casa de Papel' em Paris

Bruna Marquezine bateu papo com Úrsula Corberó em desfile em Paris Crédito: Marcus Leoni/Folhapress

A atriz Bruna Marquezine, 26, ousou no look escolhido para acompanhar o desfile da coleção de inverno da grife Yves Saint Laurent, na terça (2), em Paris, na França. Ela usou uma blusa transparente que deixava os seios à mostra.

No evento, ela se encontrou com a atriz Úrsula Corberó, a Tóquio da série "La Casa de Papel", da Netflix. O encontro foi registrado pela brasileira em suas redes sociais. "Foi um enorme prazer conhecer você", declarou Bruna em uma série de imagens de ambas dando risada e batendo papo.

Úrsula retribuiu o carinho e elogiou a roupa transparente da brasileira, que também vestia uma saia longa com blazer escuros e uma bolsa-carteira vermelha. "Eu adorei sua roupa", disse a espanhola em inglês durante conversa breve nos bastidores do evento.

Essa não foi a primeira vez que Bruna Marquezine usou roupas transparentes em desfile de moda. Em outubro de 2021, ela chamou a atenção ao posar na Semana de Moda de Paris, na França, com um sutiã transparente da grife Givenchy.

O sutiã, que deixou os seios à mostra, era avaliado em mais de R$ 1.100 no site oficial da marca. O look teve também um colete preto aberto, um colar e botas de cano alto.