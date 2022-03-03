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Em Paris

Bruna Marquezine usa transparência e tieta atriz de 'La Casa de Papel' em Paris

Atriz brasileira bateu papo com Úrsula Corberó em desfile. "Eu adorei sua roupa", disse a espanhola em inglês durante conversa breve nos bastidores do evento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Março de 2022 às 07:51

Bruna Marquezine fala sobre a voz de Jade Picon
Bruna Marquezine bateu papo com Úrsula Corberó em desfile em Paris Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
A atriz Bruna Marquezine, 26, ousou no look escolhido para acompanhar o desfile da coleção de inverno da grife Yves Saint Laurent, na terça (2), em Paris, na França. Ela usou uma blusa transparente que deixava os seios à mostra.
No evento, ela se encontrou com a atriz Úrsula Corberó, a Tóquio da série "La Casa de Papel", da Netflix. O encontro foi registrado pela brasileira em suas redes sociais. "Foi um enorme prazer conhecer você", declarou Bruna em uma série de imagens de ambas dando risada e batendo papo.
Úrsula retribuiu o carinho e elogiou a roupa transparente da brasileira, que também vestia uma saia longa com blazer escuros e uma bolsa-carteira vermelha. "Eu adorei sua roupa", disse a espanhola em inglês durante conversa breve nos bastidores do evento.
Essa não foi a primeira vez que Bruna Marquezine usou roupas transparentes em desfile de moda. Em outubro de 2021, ela chamou a atenção ao posar na Semana de Moda de Paris, na França, com um sutiã transparente da grife Givenchy.
O sutiã, que deixou os seios à mostra, era avaliado em mais de R$ 1.100 no site oficial da marca. O look teve também um colete preto aberto, um colar e botas de cano alto.
Já na noite anterior, Bruna já havia escolhido um visual cuja transparência era na parte de trás do corpo. "As noites de Paris são ainda melhores", publicou ela nas redes sociais.

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