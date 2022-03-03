Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

Internautas citam desconforto de Jade em show de PA e Arthur no "BBB"

Enquanto a maioria dos brothers não desgrudaram do pequeno palco instalado no jardim da casa, Jade se afastou em alguns momentos e não demonstrou tanta atenção com show
Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Março de 2022 às 09:47

Reação de Jade ao show de Arthur Aguiar e PA na festa do Líder Crédito: Globo/Reprodução
Arthur Aguiar e Paulo André fizeram um show particular para os brothers da casa do Big Brother Brasil 22 (Globo) na festa desta madrugada (3). Alguns telespectadores citaram que Jade ficou desconfortável durante o momento. A sister vive um affair com PA dentro da casa, mas tem atritos com Arthur.
Enquanto a maioria dos brothers não desgrudaram do pequeno palco instalado no jardim da casa, Jade se afastou em alguns momentos e não demonstrou tanta atenção com show. Apesar disso, ela também cantou algumas músicas como "Que Sorte a Nossa", de Matheus e Kauan.
"PA e Arthur mandando ver e a Jade com ódio", escreveu um internauta no Twitter. "Jade se esforçando para não aceitar o sucesso do Arthur cantando na festa do PA", reforçou outro perfil na rede social.
Na festa do último sábado (26) Jade se recusou a voltar para festa no momento em que a música de Arthur Aguiar com Matheus e Kauan, "Casa Revirada", tocava na pista de dança. Ela estava na sala de estar conversando com Larissa quando aconteceu.
"Vai lá aproveitar que eu vou ficar descansando um pouquinho", aconselhou a eliminada desta semana. "Calma aí que essa música é do Arthur. Vou ficar lá fazendo o quê?", respondeu Jade. Logo em seguida as duas deram risada da situação.
Nesta quinta (3), PA se despede em grande estilo da liderança com a sua festa temática de atletismo, e que ainda ganhou o extra do palco, violão e microfone. O semifinalista dos 100m rasos no Jogos Olímpicos de Tóquio já declarou ser apaixonado por música.
Ao lado de Arthur, que é cantor profissional, PA se destacou ao mostrar seu lado romântico interpretando músicas sertanejas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados