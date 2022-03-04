Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Juliette anuncia show em Vitória para abril e capixabas comemoram
Alô, cactos!

Juliette anuncia show em Vitória para abril e capixabas comemoram

A cantora e ex-BBB anunciou as datas da sua primeira turnê "Caminho". Além do Espírito Santo, outros quatro estados foram confirmados até o momento; veja detalhes
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 04 de Março de 2022 às 09:15

Juliette Freire já gastou quase todo o prêmio do BBB
Juliette Freire anuncia turnê "Caminho" com show em Vitória Crédito: Instagram/juliette
Atenção, cactos! É verdade, Juliette vai desembarcar no Espírito Santo no próximo mês para apresentar sua nova turnê “Caminho”. A ex-BBB canta em Vitória para os capixabas no dia 30 de abril. Ainda sem confirmação de local e detalhes sobre ingressos, o anúncio do show foi feito através das redes sociais, nesta quinta-feira (03).
“Meu caminho é marcado pelo improvável e enriquecido por cada encontro. A música me salva, me transporta, me liberta e agora vai ganhar mais um significado: o de celebração desse nosso elo. Nada pode traduzir a ansiedade por esse momento. Vocês estiveram aqui a cada passo. Venham conhecer esse caminho junto comigo!”, escreveu na publicação do anúncio da turnê.
Além de Vitória, Juliette se apresenta no Rio de Janeiro (RJ) no dia 26 de março, em João Pessoa (PB), no dia 02 de abril, em São Paulo (SP), no dia 06 de maio, e em Recife (PE), com data a confirmar. As informações de valores de ingressos, meet and greet, locais e novas datas podem ser anunciadas em quatro dias, quando a contagem regressiva do site oficial da turnê cessar.
A vencedora do “BBB 21” vai levar para o público as canções do EP “Juliette”, lançado no ano passado, que conta com seis faixas: “Bença”, “Diferença Mara”, “Doce”, “Sei Lá”, “Benzin” e “Vixe Que Gostoso”.
Juliette também lançou recentemente uma música em parceria com o DJ Alok, chamada "Um Ratito", que conta com participação de Luis Fonsi, Lunay e Lenny Tavárez. Sucesso nas paradas, a ex-BBB já possui quase 500 mil inscritos em seu canal do Youtube. Apenas no clipe de “Diferença Mara”, a cantora soma mais de 6 milhões de visualizações. Nas redes sociais, a impressionante trajetória da nordestina também segue crescendo, sendo mais de 33 milhões de seguidores só no Instagram.
Nas redes sociais, vários capixabas comemoraram o anuncio do show no Espírito Santo e já começaram a se planejar para o grande dia. "Preciso fazer amizade com alguém para ir no show da Juliette até dia 30", disse um internauta. "Show da Juliette em Vitória, quem vai?", escreveu outra seguidora. 

Veja Também

The Weeknd anuncia turnê com participação de Doja Cat

'BBB 22': Gloria Groove e Pedro Sampaio são atrações da próxima festa

Novo clipe de Alok 'Headlights' ultrapassa meio milhão de visualizações

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Capixaba espírito santo Juliette Freire Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados