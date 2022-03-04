Juliette anuncia show em Vitória para abril e capixabas comemoram

Juliette Freire anuncia turnê "Caminho" com show em Vitória Crédito: Instagram/juliette

Atenção, cactos! É verdade, Juliette vai desembarcar no Espírito Santo no próximo mês para apresentar sua nova turnê “Caminho”. A ex-BBB canta em Vitória para os capixabas no dia 30 de abril. Ainda sem confirmação de local e detalhes sobre ingressos, o anúncio do show foi feito através das redes sociais, nesta quinta-feira (03).

“Meu caminho é marcado pelo improvável e enriquecido por cada encontro. A música me salva, me transporta, me liberta e agora vai ganhar mais um significado: o de celebração desse nosso elo. Nada pode traduzir a ansiedade por esse momento. Vocês estiveram aqui a cada passo. Venham conhecer esse caminho junto comigo!”, escreveu na publicação do anúncio da turnê.

Além de Vitória, Juliette se apresenta no Rio de Janeiro (RJ) no dia 26 de março, em João Pessoa (PB), no dia 02 de abril, em São Paulo (SP), no dia 06 de maio, e em Recife (PE), com data a confirmar. As informações de valores de ingressos, meet and greet, locais e novas datas podem ser anunciadas em quatro dias, quando a contagem regressiva do site oficial da turnê cessar.

A vencedora do “BBB 21” vai levar para o público as canções do EP “Juliette”, lançado no ano passado, que conta com seis faixas: “Bença”, “Diferença Mara”, “Doce”, “Sei Lá”, “Benzin” e “Vixe Que Gostoso”.

Juliette também lançou recentemente uma música em parceria com o DJ Alok, chamada "Um Ratito", que conta com participação de Luis Fonsi, Lunay e Lenny Tavárez. Sucesso nas paradas, a ex-BBB já possui quase 500 mil inscritos em seu canal do Youtube. Apenas no clipe de “Diferença Mara”, a cantora soma mais de 6 milhões de visualizações. Nas redes sociais, a impressionante trajetória da nordestina também segue crescendo, sendo mais de 33 milhões de seguidores só no Instagram.

Nas redes sociais, vários capixabas comemoraram o anuncio do show no Espírito Santo e já começaram a se planejar para o grande dia. "Preciso fazer amizade com alguém para ir no show da Juliette até dia 30", disse um internauta. "Show da Juliette em Vitória, quem vai?", escreveu outra seguidora.

preciso fazer amizade com alguém pra ir no show da juliette aqui em vitória até dia 30 nmrl — lucas°|| ? (@sulttel) March 4, 2022

Pera, vai ter show da Juliette em Vitória no dia do meu niver??? Mds — Lely (ℛ) (@tuitaLely) March 4, 2022