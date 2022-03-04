The Weeknd anuncia turnê com participação de Doja Cat Crédito: UOL/Folhapress

The Weeknd anunciou, nesta quinta-feira (3), que fará uma turnê pela América do Norte ainda este ano. Em uma postagem nas redes sociais, o cantor revelou que os shows contarão com a participação especial de Doja Cat.

Além de fazer a abertura, é esperado que a cantora também se junte a The Weeknd no palco em algum momento, já que eles têm parcerias de sucesso, como a música You Right, além do remix de In Your Eyes, originalmente do álbum After Hours do cantor.

O primeiro show da turnê será no dia 8 de junho, em Toronto, no Canadá, país de origem de The Weeknd. O último ato está marcado para 2 de setembro, mas é esperado que o artista divulgue novas datas em breve para a Europa e América do Sul, incluindo o Brasil.

Além das datas, o cantor também anunciou que um dólar de cada ingresso vendido na América do Norte será doado para a ONG World Food Programme, que luta contra a fome no mundo.