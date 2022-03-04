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Música

The Weeknd anuncia turnê com participação de Doja Cat

Primeiras datas são na América do Norte, mas é esperado que o artista divulgue novas datas em breve para a Europa e América do Sul, incluindo o Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Março de 2022 às 08:04

The Weeknd anuncia turnê com participação de Doja Cat
The Weeknd anuncia turnê com participação de Doja Cat Crédito: UOL/Folhapress
The Weeknd anunciou, nesta quinta-feira (3), que fará uma turnê pela América do Norte ainda este ano. Em uma postagem nas redes sociais, o cantor revelou que os shows contarão com a participação especial de Doja Cat.
Além de fazer a abertura, é esperado que a cantora também se junte a The Weeknd no palco em algum momento, já que eles têm parcerias de sucesso, como a música You Right, além do remix de In Your Eyes, originalmente do álbum After Hours do cantor.
O primeiro show da turnê será no dia 8 de junho, em Toronto, no Canadá, país de origem de The Weeknd. O último ato está marcado para 2 de setembro, mas é esperado que o artista divulgue novas datas em breve para a Europa e América do Sul, incluindo o Brasil.
Além das datas, o cantor também anunciou que um dólar de cada ingresso vendido na América do Norte será doado para a ONG World Food Programme, que luta contra a fome no mundo.
O setlist dos shows deve incorporar músicas dos dois últimos lançamentos de The Weeknd, os álbuns After Hours e o Dawn FM.

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