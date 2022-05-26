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Redes sociais

Filtros do Instagram apresentam instabilidade nesta quinta

Usuários do serviço reclamaram nas redes sociais de problemas com o uso de filtros nos stories e na tela de boas-vindas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 16:39

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Usuários do Instagram relataram erros no aplicativo durante esta quinta-feira (26)  Crédito: Pexels
Os usuários do Instagram movimentaram as redes sociais nesta quinta-feira (26). De acordo com os relatos dos internautas, o aplicativo está mostrando por engano uma tela de boas-vindas para quem já tem conta na rede social. Além disso, muitos usuários também reclamaram de uma falha que impedia o uso de filtros nos stories. Aparentemente, o problema se resolveu no começo da tarde. 
De acordo com o portal G1, o erro de boas-vindas faz com que o Instagram sugira os "primeiros" perfis para os usuários seguir, mesmo que eles já estejam seguindo outras contas. "Siga pessoas para começar a ver fotos e vídeos que elas compartilham", dizia a rede social.
Erro fez Instagram mostrar tela de boas-vindas por engano para alguns usuários
Erro fez Instagram mostrar tela de boas-vindas por engano para alguns usuários Crédito: Reprodução/Instagram
Segundo as reclamações, o problema é centralizado apenas no app do Instagram para iPhone. No Android, as pessoas conseguem acessar normalmente, o que sugere algum tipo de conflito entre o programa e o iOS.
O site Downdetector, que reúne relatos de instabilidade, registrou cerca de 580 notificações por volta das 13h40 (horário de Brasília). Nos Estados Unidos, houve mais de 6.700 no mesmo horário.
Ainda de acordo com portal, o Snapchat, outra rede social que permite usar filtros em fotos e vídeos, também ficou entre os temas mais comentados. Alguns dos usuários afirmaram que voltarão a usar o aplicativo por conta da falha no Instagram.

RECEIOS

Segundo o portal Canaltech, a falha deixou muita gente apreensiva com uma possível remoção definitiva dos filtros do aplicativo. O boato não condiz com a verdade, afinal eles ainda continuam acessíveis em outras plataformas e só não estão funcionais por alguma falha no aplicativo feito para o sistema IOS.
Os responsáveis pelo Instagram informaram que estão investigando as causas das falhas. 

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