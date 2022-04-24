Aprenda a visualizar stories do Instagram anonimamente

Dar aquela famosa “stalkeada” ficou ainda mais fácil. Afinal, quem nunca quis visualizar um story sem que o dono do perfil saiba? Seja por algum motivo específico ou apenas por mera curiosidade, é possível acessar esse tipo de conteúdo de forma anônima.
Alguns aplicativos e sites são capazes de fornecer esse recurso de parecer “invisível” no Instagram. Para isso, basta acessar uma das plataformas recomendadas para essa função e preencher com o nome do perfil da sua conta. Mas antes de listarmos os aplicativos mais famosos, existe a opção de entrar pelo navegador.
O site Anon IG Viewer é um dos mais populares, indicado para perfis públicos. É preciso utilizar a barra de pesquisas para achar o perfil desejado e acessar os stories das últimas 24 horas. O site ainda possibilita que o usuário baixe fotos e vídeos do Instagram.
Já no caso das contas privadas, é necessário recorrer à "ajudinha" de um app. Essas plataformas requerem o login do próprio usuário do Insta. Por isso, é recomendável mudar a senha após usar as ferramentas e desconectar sua conta desses aplicativos.
3 formas de ver o stories do Instagram anonimamente
01
Blindstory
Compatibilidade: Android, iOS. Preço: gratuito com opção de compras no app. O Blindstory é uma das opções mais famosas para visualizar stories anonimamente. É necessário fazer o login com seu perfil do Instagram para acessar a ferramenta. Após entrar no app, a tela principal mostra as contas seguidas pelo usuário junto com a opção para visualizar as publicações de contas privadas.
02
iStorie
Compatibilidade: iOS. Preço: gratuito com opção de compras no app. Para os usuários de iOS, o aplicativo iStory é uma boa alternativa para acessar os stories anonimamente. Para navegar, é preciso fazer login com a sua conta do Instagram. Uma vez dentro da plataforma, os perfis seguidos pelo usuário serão exibidos. Além disso, é possível "favoritar" algumas contas para encontrá-las facilmente.
03
StorySaver for Instagram - Story Downloader
Compatibilidade: Android. Preço: gratuito com opção de compras no app. O Story Downloader possui diversas utilidades, como permitir a visualização anônima dos stories e acessar o feed, bem como fazer download de diversos conteúdos do Instagram. Além de mostrar as contas seguidas pelo usuário, o aplicativo ainda permite pesquisar outros perfis.