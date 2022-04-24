Aprenda a visualizar stories do Instagram anonimamente

01

Blindstory

Compatibilidade: Android, iOS. Preço: gratuito com opção de compras no app. O Blindstory é uma das opções mais famosas para visualizar stories anonimamente. É necessário fazer o login com seu perfil do Instagram para acessar a ferramenta. Após entrar no app, a tela principal mostra as contas seguidas pelo usuário junto com a opção para visualizar as publicações de contas privadas.

02

iStorie

Compatibilidade: iOS. Preço: gratuito com opção de compras no app. Para os usuários de iOS, o aplicativo iStory é uma boa alternativa para acessar os stories anonimamente. Para navegar, é preciso fazer login com a sua conta do Instagram. Uma vez dentro da plataforma, os perfis seguidos pelo usuário serão exibidos. Além disso, é possível "favoritar" algumas contas para encontrá-las facilmente.

03

StorySaver for Instagram - Story Downloader