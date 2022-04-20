Emoção

Desfile da São Clemente em homenagem a Paulo Gustavo terá amigos e familiares do artista

Com o enredo 'Minha Vida É Uma Peça', escola de samba carioca vai contar a história do humorista na Sapucaí
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 15:32

A escola de samba carioca São Clemente vai homenagear o ator e humorista Paulo Gustavo no desfile que ocorre no sábado, 23 de abril. O enredo "Minha Vida É Uma Peça" vai contar a história de vida do artista que morreu em 2021, em decorrência de complicações da Covid-19.
Para honrar o legado de Paulo, a São Clemente conta com uma lista de mais de 50 amigos e familiares do humorista, que serão divididos em cinco carros alegóricos na Sapucaí, no Rio de Janeiro.
Morto em 2021, por conta da Covid-19, Paulo Gustavo será homenageado pela São Clemente
Morto em 2021, por conta da Covid-19, Paulo Gustavo será homenageado pela São Clemente Crédito: Divulgação
O viúvo Thales Bretas, a mãe Dea Lúcia e a irmã Ju Amaral estarão presentes, assim como o pai, a madrasta e outros parentes do ator. Já entre os amigos, artistas como Tatá Werneck, Samantha Schmütz, Mônica Martelli e Ingrid Guimarães serão divididas entre as alegorias.
Além disso, humoristas como Marcelo Adnet, Marcos Veras e Fábio Porchat estarão espalhados em outros locais do desfile. Confira a lista completa:
  • CARRO 1
  • Marcus Majella, Fil Brás e família (pai, madrasta, tios e primos)

  • CARRO 2
  • Alexandra Richter, Patrícia Travassos, Samantha Schmütz,  Mariana Xavier,  Rodrigo Pandolfo,  Malu Valle, Susana Garcia,  João Fonseca e Iafa Jefferson Schroder

  • CARRO 3
  • Thales Bretas e família

  • CARRO 4
  • Suzy Brasil, Monica Martelli, Gil Coelho,  Pedroca Monteiro,  Rafael Infante, Luis Lobianco, Katiuscia Canoro,  Luísa Capri,  Flávia Reis, Catarina Abdala e Pia Manfroni

  • CARRO 5
  • Ju Amaral (irmã), Anderson Baumgartner, Tatá Wernek, Carol Trentini, Fábio Bartelt, Hugo Gloss, Carol Sampaio, Felipe Veloso,  Paty Casé, Zé Ricardo, Reka, Vick Muniz, Malu Barreto, Uriã, Helen Sancho, Ingrid Guimarães, Heloísa Perissé, Regina Casé, Estêvão Ciavatta, Monique Alfradique, Malu Miranda, Tati Bonaparte, Cesar (amigo), René Machado, Cecília Cunha Grosso, Vânia Catani, Alessandro Pastore, Juliana Constantini e Michael Canet

  • TRIPÉ BARCA DE NITERÓ 
  • Vitor Figueiredo

  • MUSAS
  • Thelma Assis e Duda Almeida

  • EM VÁRIOS LOCAIS DO DESFILE 
  • Marcelo Adnet, Marcos Veras, Fábio Porchat, Betty Gofman e Erika Mader.

Veja Também

Gustavo, ex BBB 22, diz que jogo 'já está ganho' para Arthur, mas torce por P.A.

Rafa Kalimann tatua bumbum e diz que inspiração foi Rhudson Victor

Silva e viúvo de Paulo Gustavo estão se conhecendo melhor, diz jornal

