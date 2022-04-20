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BBB 22

Gustavo, ex BBB 22, diz que jogo 'já está ganho' para Arthur, mas torce por P.A.

Ex-BBB foi eliminado com 81,53% dos votos nesta terça-feira (19)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 12:16

Gustavo
Gustavo Crédito: Fabio Rocha fev 2022/Globo
Eliminado na noite desta terça-feira (19), Gustavo esteve no programa Mais Você (Globo) para o café da manhã com Ana Maria Braga, 73. O ex-BBB disse que ficou feliz em poder mostrar quem é na casa, e explicar o seu ponto de vista sobre "hétero top".
"Meu discurso de entrada pode ter gerado certo mal-estar em certas pessoas. Acho que consegui desconstruir essa imagem lá dentro com o meu jeito", comentou ele. O ex-participante chegou no Big Brother Brasil 22 (Globo) pela Casa de Vidro e gerou polêmica ao dizer que é "um hétero que se considera top" no vídeo de entrada.
Ao analisar o jogo, Gustavo relembrou algumas brigas e discussões que teve na casa e comentou a postura de Arthur Aguiar na casa. "Ele mesmo se isola e depois fala que está sozinho", disse. "Acho que esse programa já está ganho para ele. É o jeito dele, bem diferente do meu", completou.
Apesar de acreditar que o ator irá vencer, Gustavo ainda conta que irá torcer para Paulo André vencer o programa. "Com todo o meu carinho que eu tenho pelo Scooby, D.G. e um pouco menos pelo Arthur, minha torcida é do P.A.", completou o ex-brother.
Quanto à sua relação com Laís, o ex-BBB reagiu à médica dizendo que se fosse preciso, beijaria Gustavo para criar estratégias no BBB. "Pode me usar", brincou ao ver o vídeo. "Por mais que eu tenha sido usado por um certo momento, quando eu fui conhecendo a pessoa dela, foi me conquistando. Ela me desmontava", completou.
Ana Maria ainda mostrou novamente as cantadas de Anitta para Gustavo. "Que honra, fiquei lisonjeado. Infelizmente, como falei ontem... No momento estou xavecando outra", disse. Na conversa após sair do programa, com Rafa Kalimann, ele já havia dito que não pretende se relacionar com a cantora. "Anitta, desculpa, mas chegou tarde. Laís chegou antes", disse.
Ele ainda comentou que ficou feliz com sua passagem pelo BBB. "Eu tinha muita confiança que o meu jogo tinha agradado uma boa parte do público. Sem desmerecer a trajetória de ninguém, mas eu tenho certeza que o meu papel no jogo foi muito mais importante do que o dos meus adversários que permaneceram na casa", analisou.

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