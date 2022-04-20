Rafa Kalimann tatua bumbum e diz que inspiração foi Rhudson Victor

A ex-BBB e apresentadora Rafa Kalimann, 29, fez sua 12ª tatuagem em um lugar inusitado. De última hora, a influenciadora digital decidiu tatuar o bumbum, pouco tempo antes de apresentar o Bate-Papo BBB da noite desta terça-feira (19), em que recebeu Gustavo.
Kalimann não revelou o que escolheu tatuar, mas contou que precisou da ajuda de Klebber Toledo, 35, para conseguir marcar o horário com a tatuadora. "Me deu uma louca e decidi, antes de gravar, passar em um lugar antes para fazer uma coisa", começou nos Stories.
"Todas minhas tatuagens são assim: 'Quero fazer agora!', dou um jeito e vou fazer. Aí mandei mensagem para o Klebber e para a Camila [Queiroz]: 'Você conseguiria por acaso agora?'. Klebber prontamente falou: 'Vá agora!'", contou ela, mostrando o encontro com o ator.
"É uma tatuagem ousada, ousada", disse a apresentadora. "A Rafa é louca. Corre para gravar!", respondeu Toledo no registro. "Camila, se ele aparecer com uma tatuagem em casa a culpa não é minha!", brincou ainda Kalimann.
No estúdio do Bate-Papo BBB, a influenciadora disse que não pretendia mostrar a nova tatuagem, mas que havia sido inspirada em uma tatuagem de Rhudson Victor, seu parceiro de apresentação no Rede BBB. "Não, não vou mostrar a tatuagem para vocês. E tudo partiu dele, porque ele me mostrou. Se você contar o que é, nossa, Rhudson, eu não gravo com você mais. Acabou a amizade", disse ela.