Rafa Kalimann tatua bumbum e diz que inspiração foi Rhudson Victor

Rafa Kalimann em vídeo no estúdio de tatuagem Crédito: Instagram/rafakalimann

A ex-BBB e apresentadora Rafa Kalimann, 29, fez sua 12ª tatuagem em um lugar inusitado. De última hora, a influenciadora digital decidiu tatuar o bumbum, pouco tempo antes de apresentar o Bate-Papo BBB da noite desta terça-feira (19), em que recebeu Gustavo.

Kalimann não revelou o que escolheu tatuar, mas contou que precisou da ajuda de Klebber Toledo, 35, para conseguir marcar o horário com a tatuadora. "Me deu uma louca e decidi, antes de gravar, passar em um lugar antes para fazer uma coisa", começou nos Stories.

"Todas minhas tatuagens são assim: 'Quero fazer agora!', dou um jeito e vou fazer. Aí mandei mensagem para o Klebber e para a Camila [Queiroz]: 'Você conseguiria por acaso agora?'. Klebber prontamente falou: 'Vá agora!'", contou ela, mostrando o encontro com o ator.

"É uma tatuagem ousada, ousada", disse a apresentadora. "A Rafa é louca. Corre para gravar!", respondeu Toledo no registro. "Camila, se ele aparecer com uma tatuagem em casa a culpa não é minha!", brincou ainda Kalimann.