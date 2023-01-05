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Música

Daniel Furlan volta à música com o projeto "Tropical Nada"

Grupo lança primeiro single no dia 13 de janeiro. Show de estreia será em São Paulo ainda neste mês
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 08:00

Daniel Furlan durante os trabalhos do Tropical Nada
Daniel Furlan durante os trabalhos do Tropical Nada Crédito: Yera Dahora/Divulgação
Depois de se aventurar no mundo do audiovisual, Daniel Furlan está de volta à música. O ex-cartunista, tradutor de videogame e roteirista lança no próximo dia 13 o primeiro single de seu novo projeto "Tropical Nada": “Não Vale Nada”. O grupo ainda é formado por Bento Abreu e Zé Ruivo.
A faixa chega com videoclipe para já dar o gostinho do que vem no dia 19, quando o álbum completo e homônimo chegará às plataformas de streaming.
"Durante a pandemia tive tempo de escrever várias músicas com calma. Aí, o produtor Bento Abreu comentou que tinha feito um estúdio no porão da casa dele e perguntou se eu tinha algo para gravar. Foi muita coincidência. Registramos lá as ‘prés’ e depois gravamos entre os estúdios Funky Pirata (Vitória) e Navegantes (SP) e o álbum estava pronto", explica Furlan sobre o processo de produção do lançamento.
Bento Abreu durante as gravações do Tropical Nada
Bento Abreu durante as gravações do Tropical Nada Crédito: Amanda Miranda/Divulgação
No total, serão 10 faixas que devem ser apresentadas ao vivo durante o show marcado para o dia 20 de janeiro. O local escolhido é o Studio SP, na Consolação. Os ingressos já estão à venda (COMPRE AQUI).
O capixaba Daniel Furlan ficou conhecido durante sua passagem pela MTV (2012 - 2013). Na sequência, engatou trabalhos no Cartoon Network, com a premiada animação "Irmão do Jorel", YouTube, resultando no Choque de Cultura que foi parar na tela da Globo, além de trabalhos na HBO (atuação), Multishow (roteirista do Lady Night) e Folha de São Paulo (colunista). Na música, seu trabalho ficou conhecido na banda Ócio (2006 - 2016).
Para formar a Tropical Nada Furlan (voz e guitarra) chamou Zé Ruivo (teclados), seu parceiro nas músicas da animação “Irmão do Jorel” e Bento Abreu (bateria/voz), amigo de longa data com quem Daniel já havia trabalhado antes.
Zé Ruivo durante as gravações do Tropical Nada
Zé Ruivo durante as gravações do Tropical NadaZé Ruivo durante as gravações do Tropical Nada Crédito: Amanda Miranda/DivulgaçãoAmanda Miranda/Divulgação
"Como não lido bem com a minha voz, à princípio pensei em escrever para outra pessoa cantar. E aí passei também a pensar em trazer um 'guitarrista profissional', e pouco tempo depois estava querendo convocar outros compositores para fazer as músicas, até que quando percei, eu tinha ficado somente com a função de dar telefonemas. Foi então que decidi, para o bem ou para o mal, aceitar minhas músicas e minha execução, enfim, a minha voz".
O álbum, homônimo, foi produzido por Bento Abreu, Daniel Furlan e Marcel Dadalto, mixado por Eber Pinheiro e masterizado por Brian Lucey no Magic Garden Mastering, em Los Angeles. Vale destacar ainda a participação de Rodrigo Lima (Dead Fish) na faixa "Ontem Eu Tive um Pesadelo com Você".

AS FAIXAS DE "TROPICAL NADA"

  1. Beijo de Saliva
  2. Você é um Piano Caindo do Topo de um Prédio em Cima de Mim
  3. Não Vale Nada
  4. Quem é Meu Pai?
  5. Ontem Eu Tive um Pesadelo com Você - feat. Rodrigo Lima
  6. Ontem Eu Tive um Pesadelo com Você (Outro)
  7. Sexo Ruim
  8. A Gente Não Era Assim
  9. Que Frenesi
  10. Esqueci o Nome
*Com informações do material de divulgação do disco

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