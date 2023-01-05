Daniel Furlan volta à música com o projeto "Tropical Nada"

Daniel Furlan durante os trabalhos do Tropical Nada Crédito: Yera Dahora/Divulgação

Depois de se aventurar no mundo do audiovisual, Daniel Furlan está de volta à música. O ex-cartunista, tradutor de videogame e roteirista lança no próximo dia 13 o primeiro single de seu novo projeto "Tropical Nada": “Não Vale Nada”. O grupo ainda é formado por Bento Abreu e Zé Ruivo.

A faixa chega com videoclipe para já dar o gostinho do que vem no dia 19, quando o álbum completo e homônimo chegará às plataformas de streaming.

"Durante a pandemia tive tempo de escrever várias músicas com calma. Aí, o produtor Bento Abreu comentou que tinha feito um estúdio no porão da casa dele e perguntou se eu tinha algo para gravar. Foi muita coincidência. Registramos lá as ‘prés’ e depois gravamos entre os estúdios Funky Pirata (Vitória) e Navegantes (SP) e o álbum estava pronto", explica Furlan sobre o processo de produção do lançamento.

Bento Abreu durante as gravações do Tropical Nada Crédito: Amanda Miranda/Divulgação

No total, serão 10 faixas que devem ser apresentadas ao vivo durante o show marcado para o dia 20 de janeiro. O local escolhido é o Studio SP, na Consolação. Os ingressos já estão à venda (COMPRE AQUI).

O capixaba Daniel Furlan ficou conhecido durante sua passagem pela MTV (2012 - 2013). Na sequência, engatou trabalhos no Cartoon Network, com a premiada animação "Irmão do Jorel", YouTube, resultando no Choque de Cultura que foi parar na tela da Globo, além de trabalhos na HBO (atuação), Multishow (roteirista do Lady Night) e Folha de São Paulo (colunista). Na música, seu trabalho ficou conhecido na banda Ócio (2006 - 2016).

Para formar a Tropical Nada Furlan (voz e guitarra) chamou Zé Ruivo (teclados), seu parceiro nas músicas da animação “Irmão do Jorel” e Bento Abreu (bateria/voz), amigo de longa data com quem Daniel já havia trabalhado antes.

Zé Ruivo durante as gravações do Tropical NadaZé Ruivo durante as gravações do Tropical Nada Crédito: Amanda Miranda/DivulgaçãoAmanda Miranda/Divulgação

"Como não lido bem com a minha voz, à princípio pensei em escrever para outra pessoa cantar. E aí passei também a pensar em trazer um 'guitarrista profissional', e pouco tempo depois estava querendo convocar outros compositores para fazer as músicas, até que quando percei, eu tinha ficado somente com a função de dar telefonemas. Foi então que decidi, para o bem ou para o mal, aceitar minhas músicas e minha execução, enfim, a minha voz".

O álbum, homônimo, foi produzido por Bento Abreu, Daniel Furlan e Marcel Dadalto, mixado por Eber Pinheiro e masterizado por Brian Lucey no Magic Garden Mastering, em Los Angeles. Vale destacar ainda a participação de Rodrigo Lima (Dead Fish) na faixa "Ontem Eu Tive um Pesadelo com Você".

AS FAIXAS DE "TROPICAL NADA"

Beijo de Saliva Você é um Piano Caindo do Topo de um Prédio em Cima de Mim

Não Vale Nada

Quem é Meu Pai?

Ontem Eu Tive um Pesadelo com Você - feat. Rodrigo Lima

Ontem Eu Tive um Pesadelo com Você (Outro)

Sexo Ruim

A Gente Não Era Assim

Que Frenesi

Esqueci o Nome

