Cultura

Rosa de Saron é atração na Festa dos Reis Magos na Serra

Evento começa nesta quarta-feira (4) e segue até o dia 20 de janeiro; veja a programação dos festejos
Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 15:02

A banda Rosa de Saron no vídeo Presos e Abertos Crédito: YouTube/Rosa de Saron
Começa nesta quarta-feira (4) a tradicional Festa dos Reis Magos, em Nova Almeida, na Serra. Mesmo com a igreja em reformas - previstas para encerrar no segundo semestre deste ano -, os festejos acontecem dentro dela e no seu entorno.
Missas, shows nacionais, atividades culturais e esportivas, além de muita fé estão garantidos. Nesta primeira semana de evento, o destaque é o show nacional da banda Rosa de Saron, no palco montado em frente ao prédio histórico e que receberá outras atrações locais.
Nesta quarta-feira (04), a programação começa com missa às 19h30 e em seguida show musical com a cantora Bárbara Black, às 21 horas. Já na quinta-feira (05), a programação se repete, dessa vez o show é com o cantor Juliano Ribeiro, também às 21 horas .
Na sexta, acontece a procissão com a imagem dos Três Reis Magos, Cortada do Mastro, Missa Campal com o Padre André e o Arcebispo ou Bispo auxiliar e apresentação da Banda de Folia de Reis de Nova Almeida.
Depois a festa é em dose dupla, as apresentações musicais ficam por conta do cantor Cristiano Fernandes, às 21 horas e show musical nacional católico com a banda Rosa de Saron, em seguida.
No sábado (07) não haverá programação. Entretanto, no domingo (08), logo cedo acontece a Corrida de Reis. A largada será em frente à Igreja às 08 da manhã.

PROGRAMAÇÃO

  • 04 DE JANEIRO (QUARTA)
  • 19h30 - Missa
  • 21h - Show com a cantora Bárbara Black
  • 22h30 - Show com Banda Hitmus

  • 05 DE JANEIRO (QUINTA)
  • 19h30 - Missa
  • 21h - Show com o cantor Juliano Ribeiro
  • 22h30 - Show com Cristian e Anderson

  • 06 DE JANEIRO (SEXTA)
  • 5h - Alvorada - Queima de fogos e congada
  • 16h - Procissão com a imagem dos Três Reis Magos
  • 18h - Cortada do Mastro
  • 19h30 - Missa Campal com o Padre André e o Arcebispo ou Bispo auxiliar no palco
  • 20h40 - Apresentação da Banda de Folia de Reis de Nova Almeida no palco.
  • 21h - Parabéns para Nova Almeida no Palco
  • 21h30 - Show com Cristiano Fernandes
  • 23h – Show Nacional Católico com Rosa de Saron

  • 07 DE JANEIRO (SÁBADO)
  • Não haverá programação

  • 08 DE JANEIRO (DOMINGO)
  • 08h – Tradicional Corrida de Reis

  • Haverá ainda, programação para os dias 18, 19 e 20, com missa, shows musicais, Cortejo das bandas de Congo, participação da Banda Estrela dos Artistas e fincada do mastro.
*Com informações da Prefeitura da Serra

