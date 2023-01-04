Rosa de Saron é atração na Festa dos Reis Magos na Serra

Começa nesta quarta-feira (4) a tradicional Festa dos Reis Magos, em Nova Almeida, na Serra. Mesmo com a igreja em reformas - previstas para encerrar no segundo semestre deste ano -, os festejos acontecem dentro dela e no seu entorno.
Missas, shows nacionais, atividades culturais e esportivas, além de muita fé estão garantidos. Nesta primeira semana de evento, o destaque é o show nacional da banda Rosa de Saron, no palco montado em frente ao prédio histórico e que receberá outras atrações locais.
PROGRAMAÇÃO
- 04 DE JANEIRO (QUARTA)
- 19h30 - Missa
- 21h - Show com a cantora Bárbara Black
- 22h30 - Show com Banda Hitmus
- 05 DE JANEIRO (QUINTA)
- 19h30 - Missa
- 21h - Show com o cantor Juliano Ribeiro
- 22h30 - Show com Cristian e Anderson
- 06 DE JANEIRO (SEXTA)
- 5h - Alvorada - Queima de fogos e congada
- 16h - Procissão com a imagem dos Três Reis Magos
- 18h - Cortada do Mastro
- 19h30 - Missa Campal com o Padre André e o Arcebispo ou Bispo auxiliar no palco
- 20h40 - Apresentação da Banda de Folia de Reis de Nova Almeida no palco.
- 21h - Parabéns para Nova Almeida no Palco
- 21h30 - Show com Cristiano Fernandes
- 23h – Show Nacional Católico com Rosa de Saron
- 07 DE JANEIRO (SÁBADO)
- Não haverá programação
- 08 DE JANEIRO (DOMINGO)
- 08h – Tradicional Corrida de Reis
- Haverá ainda, programação para os dias 18, 19 e 20, com missa, shows musicais, Cortejo das bandas de Congo, participação da Banda Estrela dos Artistas e fincada do mastro.
*Com informações da Prefeitura da Serra