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Cultura

Mostra "Luz del Fuego de Mulheres Brasileiras na Fotografia" prorroga inscrições

Podem se inscrever fotógrafas de todo o país que tenham em seu portfólio séries ou ensaios que refletem o protagonismo feminino em movimentos culturais, artísticos, sociais e políticos. O prazo se encerra em 31 de janeiro
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 09:49

Mostra
Mostra "Luz del Fuego de Mulheres Brasileiras na Fotografia" está com inscrições abertas até 31 de janeiro Crédito: Mostra "Luz del Fuego de Mulheres Brasileiras na Fotografia"
Dançarina, naturista, atriz, escritora, feminista e visionária... São infindáveis os adjetivos, e atribuições, com os quais podemos definir a cachoeirense Dora Vivacqua (1917-1967), mas conhecida por Luz Del Fuego, uma das mulheres mais emblemáticas do século XX quando o assunto é liberdade e conquistas femininas em meio à sociedade conservadora e machista de sua época.
A artista multifacetada dá nome à exposição "Mostra Luz del Fuego de Mulheres Brasileiras na Fotografia", cujas inscrições foram prorrogadas até 31 de janeiro devido às fortes chuvas no Espírito Santo. 
Podem se inscrever para a exposição fotógrafas de todo o país com idade acima de 15 anos, que tenham em seu portfólio séries fotográficas ou ensaios que refletem o protagonismo feminino em movimentos culturais, artísticos, sociais e políticos.
Cada proponente pode enviar até 10 fotos, sendo elas parte de uma série ou não. Mais informações e formulário de inscrição estão disponíveis no site da exposição. As fotografias selecionadas serão divulgadas em abril de 2023.
O processo seletivo foi definido pela organização da mostra da seguinte maneira: 
  • Até 5 vagas para fotógrafas pertencentes à comunidade LGBTQIAP+, residentes no Espírito Santo 
  • Até 5 vagas para fotógrafas pertencentes à comunidade LGBTQIAP+, residentes em outros estados da União
  • Até 5 vagas exclusivas para fotógrafas negras e/ou indígenas, residentes no Espírito Santo 
  • Até 5 vagas exclusivas para fotógrafas negras e/ou indígenas, residentes em outros estados da União. 
  • Até 5 vagas exclusivas para mulheres residentes nos bairros atendidos pelo Projeto Estado Presente, iniciativa do Governo do Espírito Santo que busca a redução de taxas de homicídios, principalmente em comunidades onde o índice de violência e mortalidade de jovens apresenta-se elevado. 
  • Até 5 vagas para mulheres que não se identificam com os grupos acima citados, ou seja, mulheres do público geral
A exposição está em sua terceira edição e deve acontecer em duas etapas: no Brasil (em Cachoeiro de Itapemirim) e na Cidade do México, ambas nos formatos de intervenção urbana (lambe-lambe) e em formato virtual, fazendo do projeto uma iniciativa que colabora para a descentralização da fotografia. Os dois últimos eventos aconteceram em Buenos Aires e Bogotá
A mostra - que, com o tema "Mulher Brasileira Presente", busca promover o protagonismo feminino nas artes - ainda terá sua data definida pelos organizadores. 
O projeto é uma realização de Jupter Produção Cultural Capixaba, por meio de recursos oriundos do Funcultura do Governo do Estado do Espírito Santo. 

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