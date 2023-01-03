Mostra "Luz del Fuego de Mulheres Brasileiras na Fotografia" prorroga inscrições

Mostra "Luz del Fuego de Mulheres Brasileiras na Fotografia" está com inscrições abertas até 31 de janeiro Crédito: Mostra "Luz del Fuego de Mulheres Brasileiras na Fotografia"

Dançarina, naturista, atriz, escritora, feminista e visionária... São infindáveis os adjetivos, e atribuições, com os quais podemos definir a cachoeirense Dora Vivacqua (1917-1967), mas conhecida por Luz Del Fuego, uma das mulheres mais emblemáticas do século XX quando o assunto é liberdade e conquistas femininas em meio à sociedade conservadora e machista de sua época.

A artista multifacetada dá nome à exposição "Mostra Luz del Fuego de Mulheres Brasileiras na Fotografia", cujas inscrições foram prorrogadas até 31 de janeiro devido às fortes chuvas no Espírito Santo.

Podem se inscrever para a exposição fotógrafas de todo o país com idade acima de 15 anos, que tenham em seu portfólio séries fotográficas ou ensaios que refletem o protagonismo feminino em movimentos culturais, artísticos, sociais e políticos.

Cada proponente pode enviar até 10 fotos, sendo elas parte de uma série ou não. Mais informações e formulário de inscrição estão disponíveis no site da exposição . As fotografias selecionadas serão divulgadas em abril de 2023.

O processo seletivo foi definido pela organização da mostra da seguinte maneira:

Até 5 vagas para fotógrafas pertencentes à comunidade LGBTQIAP+, residentes no Espírito Santo

Até 5 vagas para fotógrafas pertencentes à comunidade LGBTQIAP+, residentes em outros estados da União

Até 5 vagas exclusivas para fotógrafas negras e/ou indígenas, residentes no Espírito Santo

Até 5 vagas exclusivas para fotógrafas negras e/ou indígenas, residentes em outros estados da União.

Até 5 vagas exclusivas para mulheres residentes nos bairros atendidos pelo Projeto Estado Presente, iniciativa do Governo do Espírito Santo que busca a redução de taxas de homicídios, principalmente em comunidades onde o índice de violência e mortalidade de jovens apresenta-se elevado.

Até 5 vagas para mulheres que não se identificam com os grupos acima citados, ou seja, mulheres do público geral

A exposição está em sua terceira edição e deve acontecer em duas etapas: no Brasil (em Cachoeiro de Itapemirim) e na Cidade do México, ambas nos formatos de intervenção urbana (lambe-lambe) e em formato virtual, fazendo do projeto uma iniciativa que colabora para a descentralização da fotografia. Os dois últimos eventos aconteceram em Buenos Aires e Bogotá.

A mostra - que, com o tema "Mulher Brasileira Presente", busca promover o protagonismo feminino nas artes - ainda terá sua data definida pelos organizadores.