Do funk ao sertanejo: 10 hits que prometem bombar no Verão 2023

Pode aumentar o som porque não vai faltar hit em 2023. Entre lançamentos e músicas que estão dominando as paradas há um tempo, uma coisa é certa: o verão promete ser animado e agitado. Do funk ao sertanejo, passando por internacionais, certamente alguma canção “chiclete” vai acabar entrando na sua mente.
Seja na rádio ou no TikTok, as músicas do momento se espalham e rapidamente dominam as festas e confraternizações entre amigos e família. Diversos nomes conhecidos estão entre as principais faixas atualmente, como Anitta, Mari Fernandez, Israel e Rodolffo, Doja Cat e Ana Castela. Inclusive, a nova aposta do agronejo e dona do sucesso"Pipoco" conta com duas músicas entre as mais tocadas nas plataformas digitais de dezembro.
Diante de tanta música boa, nós, do HZ, fizemos uma curadoria com 10 hits que prometem bombar em 2023. Confira.
01
Evoque Prata - MC Menor HR e MC Menor SG (Funk de BH) Prod. Dj Escobar
Com milhões de streams nas plataformas digitais, “Evoque prata”, do MC Menor HR e MC Menor SG é uma febre no TikTok. Em entrevista ao G1, o mineiro Gabriel Henrique da Silva, mais conhecido como MC Menor HR, contou que o funk nasceu durante um passeio pelas ruas de Betim, na Grande BH.
02
Roça em Mim - Zé Felipe, Ana Castela e Luan Pereira
Somando mais de 51 milhões de visualizações no Youtube, a música "Roça em Mim", de Zé Felipe com Ana Castela e Luan Pereira já está conquistando o topo das paradas. Como de costume, a faixa já tem coreografia e está disponível no perfil da influenciadora Virgínia Fonseca, esposa de Zé Felipe, no Instagram.
03
Novinha do Onlyfans (TCHAN RAN TCHAN TCHAN) - Kadu Martins
O novo trabalho do cantor cearense Kadu Martins, chamado “Novinha do Onlyfans”, chega com tudo no estilo trapiseiro, que une os gêneros trap e piseiro. O clipe contou com a participação da influenciadora Ayarla, um dos grandes nomes da plataforma de conteúdo adulto.
04
Bombonzinho - Israel & Rodolffo e Ana Castela
O que dá a junção de “Batom de Cereja” e “Pipoco”? A resposta é “Bombonzinho”, fruto da parceria entre Israel & Rodolffo e Ana Castela. A mistura do melhor do sertanejo com a rainha do agronejo já é um verdadeiro sucesso. O clipe conta com mais de 45 milhões de visualizações no Youtube e a canção é a terceira mais ouvida do Spotify Brasil atualmente.
05
Eu Gosto Assim - Gustavo Mioto, Mari Fernandez
“Eu Gosto Assim”, dueto de Gustavo Mioto e Mari Fernandez, é daquelas músicas chicletes. Não é à toa que o videoclipe da canção soma mais de 84 milhões de visualizações. O hit é uma verdadeira sensação nas playlists por todo Brasil e promete continuar bombando ainda mais em 2023. Se você ainda não escutou, está esperando o que?
06
Ai Papai - Anitta feat Mc Danny e Hitmaker
Essa música veio direto do EP surpresa de Anitta, intitulado "À procura da Anitta perfeita". Com sete faixas, incluindo várias parcerias como Maiara & Maraísa e Wesley Safadão, o novo trabalho da popstar deve chamar atenção em 2023. A faixa “Ai Papai”, com MC Danny e Hitmaker, é uma das grandes apostas para o verão.
07
A Caminho do Bega - DJ Patrick Muniz, MC Dom LP e MC L3
Outro hit do momento que também deve ser sucesso nas festas do Verão 2023 é “A Caminho do Bega”, do DJ Patrick Muniz, MC Dom LP e MC L3. O funk bem humorado brinca com o contexto árabe na letra, no ritmo e no clipe da canção.
08
Comunicação Falhou - Mari Fernandez feat. Nattan
Esse hit é sucesso há meses nas plataformas digitais e promete continuar bombando no próximo ano. “Comunicação falhou”, de Mari Fernandez feat. Nattan é daquelas músicas que não sai da cabeça. Com um ritmo contagiante, a faixa já foi reproduzida no Youtube mais de 148 milhões de vezes.
09
Vegas - Doja Cat
Além das músicas nacionais, os hits internacionais também vão tocar bastante nas festas e rádios brasileiras. Entre os sucessos que devem continuar no topo das paradas musicais está o single “Vegas”, da cantora Doja Cat. A faixa é o single principal do filme Elvis, de Baz Luhrmann.
10
All By Myself - Alok, Sigala, Ellie Goulding
Nosso último single com cara de hit para o verão 2023 é a música “All By Myself”, da cantora inglesa Ellie Goulding, dona dos sucessos “Burn” e “Love Me Like You Do”, do DJ Sigala e do DJ brasileiro Alok. Lançada há dois meses, essa canção promete continuar conquistando as rádios do Brasil e do mundo.