Do funk ao sertanejo: 10 hits que prometem bombar no Verão 2023

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Evoque Prata - MC Menor HR e MC Menor SG (Funk de BH) Prod. Dj Escobar

Com milhões de streams nas plataformas digitais, “Evoque prata”, do MC Menor HR e MC Menor SG é uma febre no TikTok. Em entrevista ao G1, o mineiro Gabriel Henrique da Silva, mais conhecido como MC Menor HR, contou que o funk nasceu durante um passeio pelas ruas de Betim, na Grande BH.

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Roça em Mim - Zé Felipe, Ana Castela e Luan Pereira

Somando mais de 51 milhões de visualizações no Youtube, a música "Roça em Mim", de Zé Felipe com Ana Castela e Luan Pereira já está conquistando o topo das paradas. Como de costume, a faixa já tem coreografia e está disponível no perfil da influenciadora Virgínia Fonseca, esposa de Zé Felipe, no Instagram.



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Novinha do Onlyfans (TCHAN RAN TCHAN TCHAN) - Kadu Martins

O novo trabalho do cantor cearense Kadu Martins, chamado “Novinha do Onlyfans”, chega com tudo no estilo trapiseiro, que une os gêneros trap e piseiro. O clipe contou com a participação da influenciadora Ayarla, um dos grandes nomes da plataforma de conteúdo adulto.

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Bombonzinho - Israel & Rodolffo e Ana Castela

O que dá a junção de “Batom de Cereja” e “Pipoco”? A resposta é “Bombonzinho”, fruto da parceria entre Israel & Rodolffo e Ana Castela. A mistura do melhor do sertanejo com a rainha do agronejo já é um verdadeiro sucesso. O clipe conta com mais de 45 milhões de visualizações no Youtube e a canção é a terceira mais ouvida do Spotify Brasil atualmente.

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Eu Gosto Assim - Gustavo Mioto, Mari Fernandez

“Eu Gosto Assim”, dueto de Gustavo Mioto e Mari Fernandez, é daquelas músicas chicletes. Não é à toa que o videoclipe da canção soma mais de 84 milhões de visualizações. O hit é uma verdadeira sensação nas playlists por todo Brasil e promete continuar bombando ainda mais em 2023. Se você ainda não escutou, está esperando o que?

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Ai Papai - Anitta feat Mc Danny e Hitmaker

Essa música veio direto do EP surpresa de Anitta, intitulado "À procura da Anitta perfeita". Com sete faixas, incluindo várias parcerias como Maiara & Maraísa e Wesley Safadão, o novo trabalho da popstar deve chamar atenção em 2023. A faixa “Ai Papai”, com MC Danny e Hitmaker, é uma das grandes apostas para o verão.

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A Caminho do Bega - DJ Patrick Muniz, MC Dom LP e MC L3

Outro hit do momento que também deve ser sucesso nas festas do Verão 2023 é “A Caminho do Bega”, do DJ Patrick Muniz, MC Dom LP e MC L3. O funk bem humorado brinca com o contexto árabe na letra, no ritmo e no clipe da canção.

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Comunicação Falhou - Mari Fernandez feat. Nattan

Esse hit é sucesso há meses nas plataformas digitais e promete continuar bombando no próximo ano. “Comunicação falhou”, de Mari Fernandez feat. Nattan é daquelas músicas que não sai da cabeça. Com um ritmo contagiante, a faixa já foi reproduzida no Youtube mais de 148 milhões de vezes.

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Vegas - Doja Cat

Além das músicas nacionais, os hits internacionais também vão tocar bastante nas festas e rádios brasileiras. Entre os sucessos que devem continuar no topo das paradas musicais está o single “Vegas”, da cantora Doja Cat. A faixa é o single principal do filme Elvis, de Baz Luhrmann.



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All By Myself - Alok, Sigala, Ellie Goulding