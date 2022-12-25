7 atos do K-pop que terão comeback em 2023

O girlgroup NewJeans Crédito: Divulgação

Os fãs do k-pop vão começar 2023 com o pé direito. Isso porque, pelo menos, sete atos do gênero estão garantidos no ano que vem. E as produções já começam a ser liberadas logo no segundo dia de janeiro. Confira abaixo.

NewJeans: lançamento do single "OMG" às 6h do dia 2 de janeiro

Moonbin & Sanha (ASTRO): lançamento do terceiro mini-álbum "INCENSE" em 4 de janeiro

TWICE: lançamento de single totalmente em inglês no dia 4 de janeiro e do 12º mini-álbum, "Our Youth", em março.

H1-KEY: lançamento do primeiro mini-álbum "Rose Blossom" às 6h do dia 5 de janeiro

MONSTA X: lançamento do mini-álbum "REASON" às 6h do dia 9 de janeiro

Le Sserafim: lançamento de "FEARLESS" na versão japonesa em 25 de janeiro

TXT: lançamento do álbum "The Name Chapter: TEMPTATION" em 27 de janeiro