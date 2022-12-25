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Música

7 atos do K-pop que terão comeback em 2023

Os fãs do gênero podem comemorar pois os lançamentos começam logo após a virada do ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Dezembro de 2022 às 09:44

O girlgroup NewJeans
O girlgroup NewJeans Crédito: Divulgação
Os fãs do k-pop vão começar 2023 com o pé direito. Isso porque, pelo menos, sete atos do gênero estão garantidos no ano que vem. E as produções já começam a ser liberadas logo no segundo dia de janeiro. Confira abaixo.
NewJeans: lançamento do single "OMG" às 6h do dia 2 de janeiro
Moonbin & Sanha (ASTRO): lançamento do terceiro mini-álbum "INCENSE" em 4 de janeiro
TWICE: lançamento de single totalmente em inglês no dia 4 de janeiro e do 12º mini-álbum, "Our Youth", em março.
H1-KEY: lançamento do primeiro mini-álbum "Rose Blossom" às 6h do dia 5 de janeiro
MONSTA X: lançamento do mini-álbum "REASON" às 6h do dia 9 de janeiro
Le Sserafim: lançamento de "FEARLESS" na versão japonesa em 25 de janeiro
TXT: lançamento do álbum "The Name Chapter: TEMPTATION" em 27 de janeiro
*Com informações do Jornal Extra

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