10 hits do Vintage Culture para curtir antes do show no ES

Lukas Ruiz, o Vintage Culture Crédito: Divulgação

DJ número 1 da House Music em 2022, segundo a revista especializada DJ Mag, Vintage Culture tem um encontro marcado com os capixabas neste verão. Lukas Ruiz, o nome por trás do pseudônimo, vai trazer uma série de sucessos ao Parador Internacional P12 Guarapari, no bairro Porto Grande, nesta sexta-feira (6). Bruno Be e Doozie complementam a programação da festa.

1 - Coffee (Give Me Something)

Produzida durante a pandemia, a música é uma parceria com Tiësto, um dos maiores nomes da música eletrônica. Eletrizante, a canção traz ótimos vocais que contagiam a pista.

2 - Party On My Own (Feat. FAULHABER)

Trabalho em conjunto com Alok, a canção estourou nas pistas em 2020. Na época, Lukas estava empolgado, chegando a dizer que este era um momento histórico em sua carreira. "Essa collab irá aumentar o alcance do mercado eletrônico para todo o Brasil e para o mundo".

3 - It Is What It Is

A música traz o vocal da canadense Elise LeGrow, que se destaca nos beats, riffs e acordes de piano. Lançada em 2020, ela tem uma ótima vibe verão.

4 - Cali Dreams

O trabalho é fruto da parceria já antiga do DJ e da dupla eletrônica Fancy Inc . Juntos eles tinham lançadas o remix de “Let’s Love”, canção de David Guetta ao lado da Sia, e a autoral “In the Dark”. O responsável pela letra e vocal é George Morgan aka The Beach. Lançada em janeiro de 2021, ela seguiu sendo sucesso com quase 3 milhões de views no YouTube.

5 - This Feeling

Um dos últimos lançamentos do DJ, o som combina sintetizadores ascendentes e ricos, além de vocais empolgantes. O house progressivo, em parceria com o duo Goodboys, ganhou diversos remixes e segue há oito meses bombando nas pistas.

REMIXES

1 - Céu Azul

O sucesso do Charlie Brown Jr ganhou acordes eletrônicos pelas mãos de Vintage Culture e do matogrossense Santti há cinco anos e segue sendo um dos maiores sucessos do DJ nas pistas. Até hoje ela segue eternizando a voz de Chorão em algumas baladas.

2 - Trem Bala

Um dos hits de 2017, a canção Trem-Bala, de Ana Vilela, ganhou o Brasil pelas rádios e também pelas pistas. E o responsável por essa invasão da balada nos grandes eventos foi de Lukas.

3 - World Hold On

Nessa parceria com o Dubdogz, Vintage Culture acrescentou batidas ao clássico gravado por Bob Sinclar em 2006. Após quatro anos e mais de 4,6 milhões de views no clipe no YouTube, a canção continua trazendo classe e nostalgia aos ouvintes.

4 - Slow Down

Lançada em 2019, a música não para de embalar festas desde o seu lançamento. A nova versão da canção de Maverick Sabre e Jorja Smith é uma das mais tocadas no Spotify do DJ, chegando a mais de 211 milhões de plays.

5 - Pontos de Exclamação