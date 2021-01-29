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Música eletrônica

Vintage Culture, Fancy Inc e The Beach lançam “Cali Dreams”

O hit eletrônico já havia sido apresentado ao público em live realizada em São Paulo e agora chega às plataformas digitais já com videoclipe

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 17:29

Publicado em 

29 jan 2021 às 17:29
A dupla eletrônica Fancy Inc e o DJ Vintage Culture
A dupla Fancy Inc e o Crédito: Fabrizio Pepe/Divulgação
“Cali Dreams”, mais nova música de Vintage Culture e Fancy Inc ganhou as plataformas digitais nesta sexta-feira (29). O trabalho é fruto da parceria já antiga do DJ e da dupla eletrônica, juntos eles  tinham lançadas o remix de “Let’s Love”, canção de David Guetta ao lado da Sia, e a autoral “In the Dark”. O responsável pela letra e vocal é George Morgan aka The Beach.
Embora tenha sido oficialmente lançada agora, "Cali" havia sido apresentada ao público em live do DJ Lukas Ruiz (Vintage Culture), em São Paulo, seis meses antes. Na ocasião em que foi tocada pela primeira vez, o DJ foi iscado por um guindaste. Ruiz conta que depois do episódio os fãs ficaram agitados com a canção: “Foi uma explosão de comentários perguntando sobre essa música todos os dias desde então. Tive que segurar a ansiedade e ir pensando em tudo que poderia ser feito com a música, uma das novidades é a linha de produtos oficiais by Approve”.
O responsável pela letra e os vocais do hit foi George Morgan aka The Beach. “"Tocando alguns acordes melancólicos no meu violão, as palavras ‘cali cali fornia’ saíram da minha boca e me fizeram sentir algo. Eu não sabia o que isso significava na época, mas me fez sentir invencível. Então, para mim, é sobre ter esperança e desejar algo mais na vida. É mais que um lugar, é um estado de espírito, inspiração, a primeira coisa em que você pensa ao acordar e a última antes de dormir”, detalha sobre a produção da letra, feita num pequeno apartamento em Londres.
Já para a dupla Fancy Inc, “Cali Dreams” é um desafio justamente por ser o follow-up da "In The Dark", resultando em inúmeros os caminhos testados até chegar nesse resultado. "Queríamos que a 'Cali Dreams' fosse lançada em um contexto de grandes shows, mas não fazia sentido esperar mais, nem seria justo com os fãs. Esperamos que vocês curtam tanto a Cali quanto nós nos divertimos fazendo ela".
No videoclipe do lançamento, dirigido por Rafael Kent e corroteirizado por Rafael de Miranda ao lado de Kent, um set de filmagem é o centro das atenções. O clipe acompanha a gravação do que seria um video musical, em seus bastidores.

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