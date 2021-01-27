Tília Fialho lança single com produção assinada pelo pai, Dennis DJ

Filha do Dennis DJ com a empresária Kamila Fialho, a cantora e influencer Tília Fialho, de 17 anos, é conhecida por seus challenges nas redes sociais, onde faz os famosos passos de dança que viraram "febre" entre os jovens no Instagram e TikTok. A jovem chegou inclusive a lançar o seu próprio desafio com o pai, o "Aquecimento da Tília", que teve mais de 350 mil visualizações dentro de um período de dois meses no Tik Tok. Com o sucesso do trecho, na segunda-feira (18), a adolescente lançou a versão completa do que antes começou como brincadeira para que seus fãs reproduzissem em vídeos curtos.
“Eu mesma adoro fazer challenges com dança. Foi muito legal ver que meus fãs curtiram o nosso Aquecimento”, comenta Tília. A cantora, com mais de seiscentos mil seguidores no Instagram e que conta com "No Meu Talento" e "Olha Só" entre suas músicas lançadas, acrescenta que disponibilizou a nova canção completa para que os seus seguidores possam fazer ainda mais passos para se divertirem no celular.
O single “Aquecimento” está em todas as plataformas digitais e propõe um desafio de dança com passos comandados por Tília durante a música: “Larga aquela do quadradinho / Solta aquela que eu rebolo / Solta que eu vou deslizando / Agora larga a tremidinha”. O hit teve toque familiar, tendo a sua produção assinada pelo seu pai, Dennis DJ.
A música também ganhou vídeo, mas a cantora afirma que não quer ensinar uma coreografia e sim deixar a criatividade rolar: “O legal de um aquecimento é que ele é livre, cada um faz seus passos, do seu jeito! Coloquei meu estilo no vídeo e quero que cada um também coloque o seu na dança. Que todos se divirtam!”. No videoclipe, pai e filha aparecem no que seria o debate sobre o lançamento do single e, em seguida, Tìlia e Dennnis embarcam no gingado do funk.