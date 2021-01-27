Tília Fialho lança single com produção assinada pelo pai, Dennis DJ

Dennis DJ ao lado da filha Tília Fialho Crédito: Umanoid Audiovisual/Divulgação

Dennis DJ com a empresária Kamila Fialho, a cantora e influencer Tília Fialho, de 17 anos, é conhecida por seus challenges nas redes sociais, onde faz os famosos passos de dança que viraram "febre" entre os jovens no Instagram e TikTok. A jovem chegou inclusive a lançar o seu próprio desafio com o pai, Filha docom a empresária, a, de 17 anos, é conhecida por seus challenges nas redes sociais, onde faz os famosos passos de dança que viraram "febre" entre os jovens no Instagram e TikTok. A jovem chegou inclusive a lançar o seu próprio desafio com o pai, o "Aquecimento da Tília" , que teve mais de 350 mil visualizações dentro de um período de dois meses no Tik Tok. Com o sucesso do trecho, na segunda-feira (18), a adolescente lançou a versão completa do que antes começou como brincadeira para que seus fãs reproduzissem em vídeos curtos.

“Eu mesma adoro fazer challenges com dança. Foi muito legal ver que meus fãs curtiram o nosso Aquecimento”, comenta Tília. A cantora, com mais de seiscentos mil seguidores no Instagram e que conta com "No Meu Talento" e "Olha Só" entre suas músicas lançadas, acrescenta que disponibilizou a nova canção completa para que os seus seguidores possam fazer ainda mais passos para se divertirem no celular.

O single “Aquecimento” está em todas as plataformas digitais e propõe um desafio de dança com passos comandados por Tília durante a música: “Larga aquela do quadradinho / Solta aquela que eu rebolo / Solta que eu vou deslizando / Agora larga a tremidinha”. O hit teve toque familiar, tendo a sua produção assinada pelo seu pai, Dennis DJ.