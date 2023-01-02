Foo Fighters anuncia continuidade da banda sem Taylor Hawkins

Foo Fighters revelou neste sábado, 31, que a banda continuará na estrada. O grupo fez o anúncio nas redes sociais para falar sobre próximos passos após a morte do baterista Taylor Hawkins.
Taylor Hawkins faleceu aos 50 anos, na Colômbia, durante a turnê do Foo Fighters na América do Sul. A causa da morte não foi revelada.
No novo comunicado, a banda declarou: "Ao mesmo tempo em que nos despedimos do ano mais trágico e difícil que já tivemos, nos lembramos de quão gratos somos pelas pessoas que amamos mais, e pelas pessoas queridas que não estão mais conosco".
"Foo Fighters nasceu há 27 anos para representar o poder curativo da música e a continuação da vida. E pelos últimos 27 anos nossos fãs construíram uma comunidade, uma rede de apoio que ajudou todos nós a superar tempos sombrios juntos [...] Sem Taylor, nós nunca teríamos nos tornado a banda que somos. E sem Taylor, sabemos que seremos uma banda diferente daqui para frente", afirmou.
"Também sabemos que vocês, os fãs, significavam tanto para Taylor quanto ele para vocês. E sabemos que quando nos virmos novamente - e nos veremos em breve - ele estará lá em espírito toda noite", concluiu.