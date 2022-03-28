Sem Foo Fighters, Lollapalooza é encerrado com misto de luto e festa

O cantor Emicida no Ll Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

Em clima de luto, Emicida e Rael iniciam o show de encerramento do Lollapalooza. A apresentação que conta com nomes de peso do rap nacional, começou após um vídeo com Perry Farrel, dono do festival, comentando sobre sua amizade com Taylor Hawkins, e reproduz um áudio do baterista do Foo Fighters morto nesta sexta (25): "Cuidem de vocês, que eu tomo conta de mim. Vejo vocês em São Paulo. Amo amo amo vocês'", diz Hawkins.

Ainda antes de os rappers prestarem suas homenagens -cantando "My Hero", música de 1997 do grupo de rock-, o festival apresentou parte de um show do Foo Fighters no Lollapalooza de 2012, em São Paulo, onde o baterista canta "Cold Day In The Sun", de 2005.

Emicida anuncia que a ocasião é especial para o rap. "A música cura, a música é nossa religião, Mano Brown, DJ KL Jay, Criolo tudo no mesmo palco. Hoje é um dia histórico", comenta o rapper, que na sequência canta "Noiz", de 2013.