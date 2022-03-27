Em clima "selvagem", trio temático de "Pantanal" vai circular pela Grande Vitória

Renato Goés vive José Leôncio jovem na novela "Pantanal", que estreia dia 28 de março, na TV Gazeta Crédito: João Miguel Júnior

E o Espírito Santo não vai ficar fora desse lançamento pra lá de badalado. Para comemorar, a TV Gazeta - por meio de um trio elétrico - irá percorrer, na segunda (28) e terça (29), algumas ruas da Grande Vitória levando alegria, música, brindes e um show de luzes. O babado vai ser forte!

A ideia da ação, de acordo com Kassius Sipolati, gerente de Operação e Programação da Rede Gazeta, é surpreender o público, trazendo elementos do Pantanal para o meio da cidade. Em tempo: só falta Juma Marruá, que, na trama, será interpretada por Alanis Guillen, aparecer correndo por Vitória!?

"Usaremos recursos como músicas típicas, decoração temática e projetores de alta potência para cruzar as ruas, imprimindo imagens do pantanal nos prédios e muros. Um show de luzes que irá trazer curiosidade e levará todo mundo para a janela de casa. Além do trajeto, em alguns pontos, nossa carreta fará paradas, com um show de luzes especial e distribuição de brindes", adianta.

"'Pantanal' é, sem dúvida, um grande clássico da teledramaturgia brasileira e, no marketing, estamos há cerca de um mês pensando diversas ações que vão surpreender os capixabas. São campanhas de ativação de marca, envolvimento com a audiência, teasers na TV e promoção de conteúdo nas rádios e no digital. Nossa estratégia é despertar o encantamento das pessoas e unir o enredo forte e apaixonante da novela à certeza de que a maior força da natureza é o amor", conforme explica, em tom poético, o analista de Comunicação e Relacionamento da Rede Gazeta, Thiago Almeida.

Como sabemos que você está ansioso para descobrir se o "trio pantaneiro" vai passar pela sua região, "HZ", esperto, dá um spoiler básico do trajeto. Anota aí!