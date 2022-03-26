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Show neste sábado

Atração no Lollapalooza, Chemical Surf garante mais dois grandes festivais em 2022

Destaque no cenário da música eletrônica brasileira, a dupla garante que deixará o público em êxtase na sequência de shows, que inclui o Tomorrowland e o Rock in Rio
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 26 de Março de 2022 às 06:00

Chemical Surf
Chemical Surf promete animar o público do Lollapalooza neste sábado (26) Crédito: @andrieldouglas
Destaque no cenário da música eletrônica brasileira, o duo Chemical Surf foi escalado para três dos festivais mais renomados do mundo em 2022: Tomorrowland, Rock in Rio e Lollapalooza; pelos quais apresentará hits autorais e remixes inéditos, ambos com a sonoridade característica da dupla que busca quebrar as fronteiras dos rótulos impostos pelos gêneros musicais. 
Os irmãos Lucas e Hugo Sanches, que formam o duo, vêm mostrando uma maturidade sonora a cada lançamento, num catálogo que conta com colaborações com grandes artistas nacionais, como Gabriel O Pensador, e nomes internacionais, como Kaskade e Steve Aoki, além de hits como “Hey Hey Hey”, que soma mais de 100 milhões de transmissões nas plataformas digitais.
Depois de turnês internacionais, Chemical Surf confirma o seu sucesso no Lollapalooza Brasil, sendo anunciado pela quarta vez como headliner do palco Perry’s, uma das estruturas que mais cresceu ao longo da trajetória do evento, em apresentação neste sábado (26),  das 15h15 às 16h15.
Ainda bem que o evento contará com áreas de descanso distribuídas pelo Autódromo, porque os DJs garantem tocar muitos lançamentos e, óbvio, músicas já conhecidas como “Feeling Good” e a dançante “I Wanna Do” que irão deixar todos em êxtase. Haja redes, balanços e muita sombra para recuperar o público depois desta apresentação.
“Temos a experiência de saber na prática que o Lolla é um dos festivais mais legais de se apresentar, mas a ansiedade tá batendo como se fosse nossa primeira vez! Ainda mais nesse período pós pandemia”, contam.

TOMORROWLAND E ROCK IN RIO

Não à toa, mostrando a potência da cena eletrônica brasileira que vem formando DJs superstars, os irmãos Sanches estão confirmados no Tomorrowland, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, que ocorre na Bélgica. Eles foram convidados por Dimitri Vegas & Like Mike - já eleitos DJs número 1 do mundo pela DJ Mag - para tocar no palco Smash the House no dia 24 de julho.
Chemical Surf
Chemical Surf Crédito: @fabpepe_
A música eletrônica, inclusive, ganhou um espaço maior na Cidade do Rock, mostrando a pluralidade do Rock in Rio. O palco eletrônico New Dance Order, um dos destaques da edição de 2019, no dia 10 de setembro também contará com a presença de Chemical Surf, que soma mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify.
A dupla, que também é dona da gravadora R.I.P Genres, garante que deixará o público em êxtase nesta sequência de shows que é o sonho de todo DJ. 
“A ansiedade está batendo como se fosse a primeira vez subindo no palco, ainda mais nesse período pós-pandemia. Sempre gostamos de trazer novidades, sem deixar de encaixar as clássicas que os fãs amam, por isso estamos muito animados
Essa agenda que conta com eventos históricos merece ser compartilhada: neste sábado (26), no Lollapalooza Brasil; 24 de julho, no Tomorrowland da Bélgica; e 10 de setembro, no Rock in Rio. 
*Com informações da assessoria da dupla

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