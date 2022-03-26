Luto na música

Show do Foo Fighters no Lollapalooza é cancelado após morte de baterista

Taylor Hawkins morreu aos 50 anos na noite desta sexta-feira (25); corpo foi encontrado na Colômbia
Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Março de 2022 às 09:35

O show da banda Foo Fighters no festival Lollapalooza, em São Paulo, no próximo domingo, foi cancelado após a morte do baterista do grupo, Taylor Hawkins, na noite desta sexta-feira (25).
Taylor Hawkins morreu aos 50 anos; corpo foi encontrado na Colômbia Crédito: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic
Hawkins foi achado sem vida em um hotel de Bogotá, na Colômbia, onde a banda se apresentaria no festival Estereo Picnic. A causa da morte não foi divulgada. O Foo Fighters cancelou toda a turnê que faria na América do Sul.
No festival na capital paulista, a banda encerraria o evento se apresentando no palco Budweiser, após shows de Lagum, Rashid, Idles e Jane's Addiction.
A banda anunciou a morte do músico pelas redes sociais. "A família Foo Fighters está desolada pela perda trágica e prematura de nosso amado Taylor Hawkins. Seu toque musical e sua risada contagiante viverão com todos nós para sempre. Nossos corações estão com sua mulher, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o maior respeito neste momento inimaginavelmente difícil", dizia a publicação.
No Twitter, o nome do baterista chegou ao ranking de assuntos mais comentados. A banda Nickelback, o cantor Ozzy Osbourne e o grupo The Offspring foram alguns dos artistas que comentaram a morte de Hawkins.
"Era realmente uma grande pessoa e um músico incrível", escreveu o cantor Ozzy Osbourne. "Vejo você do outro lado". No Instagram, a cantora Miley Cyrus disse que dedicará ao baterista seu show no Lollapalooza 2022 deste sábado (26).

Veja Também

Atração no Lollapalooza, Chemical Surf garante mais dois grandes festivais em 2022

Ilustração de Anitta feita por capixaba vira tatuagem em comemoração a 'Envolver'

Lollapalooza 2022: veja horários dos shows e divisão dos palcos

