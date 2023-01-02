Domingos Martins garante o Sommerfest para fevereiro

Concurso do lenhador em Sommerfest de Domingos Martins Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins

Prepare-se para subir para a região das montanhas capixabas no verão porque a 32ª Sommerfest está garantida em Domingos Martins. Após dois anos em pausa por conta da pandemia da Covid-19, o Festival da Imigração Alemã está marcado para acontecer de 2 a 5 de fevereiro nas ruas do Campinho.

Serão quatro dias de muita festa e programação cultural com diversas atividades, com destaque para as homenagens aos primeiros imigrantes, Eleição da Rainha e Princesas da edição, Concurso do Lenhador e o tradicional Desfile Cultural, além de muitos grupos de dança folclórica, música e gastronomia típicas.

De acordo com a secretária de Cultura e Turismo, Dulciele Stein Suela, a programação está em fase de finalização. “Estamos fechando os últimos detalhes, mas já posso adiantar que as atrações estão muito bacanas e reserva grupos de nível local, regional e nacional. Em breve vamos divulgar tudo”.

O Sommerfest celebra a chegada das primeiras famílias de imigrantes à região, em janeiro de 1847. ara entrar no clima da festa, a cidade será decorada especialmente para as celebrações da cultura alemã. Seja de papel ou de tecido, as flores nas cores das bandeiras da Alemanha (preto, vermelho e amarelo) e de Domingos Martins (azul, vermelho e amarelo) e as guirlandas de cipreste refletem a alegria e a integração da comunidade na celebração de homenagem aos primeiros imigrantes alemãs a se instalarem no município.