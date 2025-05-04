6 receitas típicas do Sul do Brasil

A culinária é uma expressão cultural que representa a história, a identidade e os valores de uma região. No Sul do Brasil, a gastronomia é uma mistura de sabores e tradições de diversos povos que colonizaram a região. Os imigrantes alemães, italianos, poloneses e ucranianos influenciaram significativamente a comida sulista, deixando um legado de pratos típicos muito apreciados até hoje.
Abaixo, confira seis receitas típicas do Sul do Brasil!
Barreado
Ingredientes:
- 1 kg de carne bovina magra
- 2 cebolas picadas
- 3 dentes de alho picados
- 2 tomates picados
- 1 pimentão picado
- 1 xícara de chá de farinha de mandioca
- 2 colheres de sopa de óleo
- Sal e cheiro-verde picado a gosto
- Água
Modo de preparo:
Corte a carne em pedaços e tempere com sal. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola, o alho, o tomate e o pimentão até dourar. Acrescente a carne e cubra com água. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 3 horas em fogo baixo. Depois, retire a carne da panela, desfie e volte para o caldo . Acrescente a farinha de mandioca e, em fogo médio, mexa bem até engrossar. Sirva quente com cheiro-verde.
Cuca de banana
Ingredientes:
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de leite
- 3 ovos
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 4 bananas maduras fatiadas
- Canela em pó a gosto
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o açúcar. Adicione o óleo, o leite e os ovos e misture bem. Acrescente o fermento e misture delicadamente. Em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, despeje metade da massa. Cubra com as bananas fatiadas e polvilhe canela em pó. Despeje o restante da massa e polvilhe mais um pouco de canela em pó. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos ou até que fique dourada. Sirva quente ou fria.
Entrevero catarinense
Ingredientes:
- 300 g de alcatra cortada em tiras
- 300 g de lombo suíno cortado em tiras
- 200 g de filé de frango cortado em tiras
- 150 g de bacon cortado em cubos
- 1 linguiça calabresa cortada em rodelas
- 1 cebola picada
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1 pimentão verde cortado em tiras
- 2 tomates sem sementes e picados
- 3 dentes de alho picados
- 3 colheres de sopa de óleo
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde picado para finalizar
Modo de preparo:
Em fogo médio, aqueça uma panela grande com o óleo. Comece fritando o bacon até dourar bem. Adicione as carnes em etapas, começando pela carne bovina, depois o lombo e, por último, o frango, selando bem cada uma antes de adicionar a próxima. Mexa bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente a calabresa, a cebola e o alho, refogando até dourar e soltar aroma. Coloque os pimentões e os tomates, misture bem e deixe cozinhar até que os legumes fiquem macios, mas ainda firmes. Finalize com cheiro-verde picado e sirva quente.
Joelho de porco
Ingredientes:
- 1 joelho de porco defumado
- 2 cebolas picadas
- 4 dentes de alho picados
- 2 folhas de louro
- 1 colher de sopa de páprica doce
- 1 colher de chá de cominho
- 1/2 xícara de chá de vinagre de vinho tinto
- 1/2 xícara de chá de óleo
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Coloque o joelho de porco em uma panela grande, cubra com água e leve ao fogo médio para ferver por 30 minutos. Retire o joelho da água e reserve. Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até que fiquem macios. Adicione as folhas de louro, a páprica doce e o cominho e misture bem. Acrescente o vinagre e deixe reduzir por alguns minutos. Adicione o joelho de porco na panela e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Tampe a panela e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 1 hora e 30 minutos, mexendo de vez em quando e adicionando água se necessário. Retire o joelho da panela e coloque em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, ou até que fique dourado e crocante por cima. Sirva quente.
Arroz carreteiro
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de arroz
- 500 g de carne-seca dessalgada e desfiada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 pimentão vermelho picado
- 2 tomates picados
- 2 colheres de sopa de óleo
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o arroz, cubra com água, tempere com sal e cozinhe em fogo baixo até que ele fique macio. Em outra panela, aqueça o óleo e refogue a cebola, o alho e o pimentão até que fiquem macios. Acrescente a carne-seca e refogue por alguns minutos. Adicione os tomates picados e deixe cozinhar até que se desmanchem . Misture o arroz cozido com o refogado de carne-seca. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar por mais alguns minutos, mexendo sempre. Sirva quente, polvilhado com salsinha picada.
Vaca atolada
Ingredientes:
- 1 kg de costela bovina cortada em pedaços
- 1 kg de mandioca descascada e cortada em pedaços
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 cebola picada
- 4 dentes de alho picados
- 2 tomates sem pele, sem sementes e picados
- 1 pimentão verde picado
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água quente o suficiente para o cozimento
- 1 folha de louro
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure bem os pedaços de costela. Adicione a cebola, o alho, o pimentão e os tomates. Refogue bem até que os legumes fiquem macios e soltem líquido. Tempere com sal e pimenta-do-reino e adicione a folha de louro. Cubra a carne com água quente, tampe a panela e cozinhe por cerca de 40 a 50 minutos após pegar pressão, até a costela ficar bem macia. Aguarde a pressão sair, abra a panela e acrescente a mandioca. Se necessário, adicione mais água quente para cobri-la.
Cozinhe sem pressão, em fogo médio, por mais 20 a 30 minutos, mexendo de vez em quando, até a mandioca ficar macia e começar a desmanchar, engrossando o caldo. Finalize com cheiro-verde picado e sirva quente.