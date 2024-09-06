Cozinha brasileira

5 receitas com ingredientes típicos da Amazônia

Conheça sabores autênticos da região com pratos tradicionais que vão conquistar o seu paladar
Portal Edicase

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 15:03

Imagem Edicase Brasil
Tacacá Crédito: WS-Studio | Shutterstock
A culinária amazônica é repleta de sabores únicos e ingredientes que refletem a riqueza natural e cultural da região. Com uma diversidade impressionante de peixes, ervas e frutos, as receitas da Amazônia oferecem uma experiência sensorial inigualável, transportando o paladar para o coração da floresta.
A seguir, confira cinco pratos tradicionais que trazem à mesa o melhor dessa região do Brasil, destacando ingredientes como o pirarucu, o tucupi e o jambu, perfeitos para um almoço cheio de autenticidade e sabor.

TACACÁ

Ingredientes:

  • 1 litro de tucupi
  • 200 g de goma de mandioca
  • 500 g de camarão seco
  • 1 maço de jambu
  • 3 dentes de alho picados
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela em fogo baixo, ferva o tucupi com o alho picado e sal. Deixe cozinhar por 20 minutos. Em outra panela com água em fogo médio, cozinhe o jambu até que as folhas estejam macias. Depois, em um recipiente, hidrate a goma de mandioca em água fria e aqueça em uma panela em fogo baixo até obter um creme espesso. Em uma cuia, coloque uma porção de goma, o tucupi quente, o jambu e os camarões secos. Sirva em seguida.

MOQUECA DE PIRARUCU COM AÇAÍ

Ingredientes:

  • 1 kg de pirarucu fresco em postas
  • 2 colheres de sopa de azeite de dendê
  • 2 cebolas fatiadas
  • 1 pimentão vermelho fatiado
  • 1 pimentão amarelo fatiado
  • 2 tomates picados
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 maço de coentro picado
  • 300 ml de açaí fresco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela grande e em fogo médio, aqueça o azeite de dendê e refogue a cebola, os pimentões e os tomates até ficarem macios. Adicione as postas de pirarucu e cozinhe por cerca de 5 minutos de cada lado. Acrescente o leite de coco e deixe cozinhar em fogo baixo por 15 minutos. Finalize com o coentro picado e o açaí fresco. Sirva quente.
Imagem Edicase Brasil
Pato no tucupi  Crédito: Paulo Vilela | Shutterstock

PATO NO TUCUPI

Ingredientes:

  • 1 pato inteiro cortado em pedaços (cerca de 2 kg)
  • 1 litro de tucupi
  • 1 maço de jambu
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 cebola picada
  • Sal, pimenta-de-cheiro e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Suco de 2 limões
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma tigela, tempere o pato com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe marinar por pelo menos 1 hora. Depois, cozinhe, em fogo médio, o pato em uma panela com água até que a carne esteja macia. Retire e reserve o caldo. Em seguida, em uma panela grande, aqueça o tucupi com o alho e a cebola. Adicione o pato cozido ao tucupi e deixe cozinhar em fogo baixo por 30 minutos. Cozinhe o jambu separadamente até que as folhas fiquem macias e, em seguida, adicione ao pato no tucupi. Acrescente as pimentas-de-cheiro e sirva em seguida.

COSTELA DE TAMBAQUI ASSADA COM FAROFA DE CASTANHA-DO-PARÁ

Ingredientes:

  • 1 kg de costela de tambaqui
  • 3 dentes de alho picados
  • Suco de 2 limões
  • 200 g de farinha de mandioca
  • 100 g de castanha-do-pará triturada
  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, tempere as costelas de tambaqui com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Deixe marinar por 1 hora. Depois, asse-as em forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos ou até ficarem douradas. Enquanto as costelas assam, derreta a manteiga em uma frigideira e toste a farinha de mandioca em fogo baixo. Adicione a castanha-do-pará triturada à farinha e misture bem. Sirva em seguida as costelas assadas acompanhadas da farofa.

ARROZ PARAENSE

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de arroz
  • 500 g de camarão fresco
  • 1 maço de jambu
  • 200 g de chicória picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 cebola picada
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, cozinhe, em fogo médio, o jambu em água com sal até ficar macio. Reserve. Em outra panela, aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola até dourar em fogo médio. Adicione os camarões e refogue até ficarem rosados. Acrescente o arroz e a chicória, mexendo bem. Adicione 4 xícaras de chá de água e deixe cozinhar até o arroz estar no ponto. Misture o jambu cozido ao arroz e sirva em seguida.

