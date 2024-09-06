5 receitas com ingredientes típicos da Amazônia

A culinária amazônica é repleta de sabores únicos e ingredientes que refletem a riqueza natural e cultural da região. Com uma diversidade impressionante de peixes, ervas e frutos, as receitas da Amazônia oferecem uma experiência sensorial inigualável, transportando o paladar para o coração da floresta.
A seguir, confira cinco pratos tradicionais que trazem à mesa o melhor dessa região do Brasil, destacando ingredientes como o pirarucu, o tucupi e o jambu, perfeitos para um almoço cheio de autenticidade e sabor.
TACACÁ
Ingredientes:
- 1 litro de tucupi
- 200 g de goma de mandioca
- 500 g de camarão seco
- 1 maço de jambu
- 3 dentes de alho picados
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela em fogo baixo, ferva o tucupi com o alho picado e sal. Deixe cozinhar por 20 minutos. Em outra panela com água em fogo médio, cozinhe o jambu até que as folhas estejam macias. Depois, em um recipiente, hidrate a goma de mandioca em água fria e aqueça em uma panela em fogo baixo até obter um creme espesso. Em uma cuia, coloque uma porção de goma, o tucupi quente, o jambu e os camarões secos. Sirva em seguida.
MOQUECA DE PIRARUCU COM AÇAÍ
Ingredientes:
- 1 kg de pirarucu fresco em postas
- 2 colheres de sopa de azeite de dendê
- 2 cebolas fatiadas
- 1 pimentão vermelho fatiado
- 1 pimentão amarelo fatiado
- 2 tomates picados
- 200 ml de leite de coco
- 1 maço de coentro picado
- 300 ml de açaí fresco
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela grande e em fogo médio, aqueça o azeite de dendê e refogue a cebola, os pimentões e os tomates até ficarem macios. Adicione as postas de pirarucu e cozinhe por cerca de 5 minutos de cada lado. Acrescente o leite de coco e deixe cozinhar em fogo baixo por 15 minutos. Finalize com o coentro picado e o açaí fresco. Sirva quente.
PATO NO TUCUPI
Ingredientes:
- 1 pato inteiro cortado em pedaços (cerca de 2 kg)
- 1 litro de tucupi
- 1 maço de jambu
- 3 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- Sal, pimenta-de-cheiro e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 2 limões
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma tigela, tempere o pato com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe marinar por pelo menos 1 hora. Depois, cozinhe, em fogo médio, o pato em uma panela com água até que a carne esteja macia. Retire e reserve o caldo. Em seguida, em uma panela grande, aqueça o tucupi com o alho e a cebola. Adicione o pato cozido ao tucupi e deixe cozinhar em fogo baixo por 30 minutos. Cozinhe o jambu separadamente até que as folhas fiquem macias e, em seguida, adicione ao pato no tucupi. Acrescente as pimentas-de-cheiro e sirva em seguida.
COSTELA DE TAMBAQUI ASSADA COM FAROFA DE CASTANHA-DO-PARÁ
Ingredientes:
- 1 kg de costela de tambaqui
- 3 dentes de alho picados
- Suco de 2 limões
- 200 g de farinha de mandioca
- 100 g de castanha-do-pará triturada
- 3 colheres de sopa de manteiga
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela, tempere as costelas de tambaqui com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Deixe marinar por 1 hora. Depois, asse-as em forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos ou até ficarem douradas. Enquanto as costelas assam, derreta a manteiga em uma frigideira e toste a farinha de mandioca em fogo baixo. Adicione a castanha-do-pará triturada à farinha e misture bem. Sirva em seguida as costelas assadas acompanhadas da farofa.
ARROZ PARAENSE
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de arroz
- 500 g de camarão fresco
- 1 maço de jambu
- 200 g de chicória picada
- 3 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 3 colheres de sopa de azeite
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, cozinhe, em fogo médio, o jambu em água com sal até ficar macio. Reserve. Em outra panela, aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola até dourar em fogo médio. Adicione os camarões e refogue até ficarem rosados. Acrescente o arroz e a chicória, mexendo bem. Adicione 4 xícaras de chá de água e deixe cozinhar até o arroz estar no ponto. Misture o jambu cozido ao arroz e sirva em seguida.