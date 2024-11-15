7 receitas típicas do Brasil que fazem sucesso

A culinária brasileira é bastante diversificada, rica e muito saborosa. Com isso, cada estado do país possui pratos típicos, resultado da combinação de ingredientes tradicionais, culturas e costumes históricos. As comidas das regiões também possuem características únicas e não deixam a desejar quando o assunto é uma refeição completa e bem temperada.
Por isso, confira como preparar 7 receitas muito apreciadas no território brasileiro!
Moqueca– Bahia
Ingredientes
- 15 postas de robalo
- 5 dentes de alho descascados e picados
- 200 g de cebola descascada e cortada em rodelas
- 200 g de tomate sem semente e cortado em rodelas
- 800 ml de leite de coco
- 300 ml de azeite de dendê
- 200 g de pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas
- 200 g de pimentão verde sem sementes e cortado rodelas
- Pimenta-de-cheiro picada, coentro e sal a gosto
- 150 ml de azeite de oliva
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere as postas de robalo com sal e alho. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e disponha os vegetais e o peixe, alternando as camadas. Finalize com o leite de coco e o azeite de dendê. Leve ao fogo alto até levantar fervura. Reduza o fogo, tampe a panela e cozinhe até que o peixe esteja macio. Acrescente a pimenta-de-cheiro e polvilhe com coentro. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Tutu de feijão– Minas Gerais
Ingredientes
- 250 g feijão cozido com caldo
- 1 colher de sopa de óleo
- 1 linguiçacalabresa cortada em rodelas
- 1 xícara de chá de bacon picado
- 1 xícara de chá de farinha de milho
- Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha e cebolinhapicadaa gosto
- Óleo para fritar
Modo de Preparo
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a linguiça e o bacon e frite até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque o feijão e bata rapidamente. Depois, transfira o feijão para uma panela, acrescente a linguiça e o bacon e tempere com a pimenta-do-reino e o sal. Leve ao fogo médio para cozinhar. Aos poucos, junte a farinha de milho e mexa para incorporar. Deixe cozinhar por 5 minutos após levantar fervura. Por último, coloque a salsinha e a cebolinha e misture. Cozinhe o tutu até engrossar e sirva em seguida.
Virado à paulista– São Paulo
Ingredientes
- 3 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 1/2 xícara de chá de feijão cozido com o caldo
- 1/2 xícara de chá de farinha de mandioca
- 200 g de linguiça calabresa fatiada
- 2 bistecas suínas
- Sal a gosto
- 1 maço de couve-manteiga cortado bem fino
- 1 banana-da-terra descascada e fatiada
Modo de preparo
Em uma panela, coloque uma colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o feijão com o caldo e, aos poucos, coloque a farinha de mandioca. Reduza o fogo e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve.
Em uma frigideira, coloque uma colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a linguiça e frite até dourar. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e reserve. Tempere as bistecas com sal e, na mesma frigideira em que fritou a linguiça, coloque mais uma colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha as bistecas sobre ela e frite até dourar os dois lados. Desligue o fogo, transfira a carne para um recipiente e reserve.
Ainda na mesma frigideira, coloque a couve-manteiga e leve ao fogo médio. Tempere com sal e cozinhe até murchar. Transfira para um recipiente e reserve. Por último, disponha as bananas sobre a panela e frite até dourar. Após, monte o prato com o feijão, a bisteca, a linguiça, a couve-manteiga e a banana. Sirva em seguida.
Dica: sirva com arroz branco.
Tacacá – Pará
Ingredientes
- 4 xícaras de chá de água
- 1/2 xícara de chá de polvilho azedo
- 500 g de camarão seco
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 2 maços de jambu
- 4 folhas de chicória
- 3 pimentas-de-cheiro
- 2 l de tucupi
- 1 colher de sopa de sal
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o alho, o sal, a chicória e as pimentas-de-cheiro e cubra com o tucupi. Leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, reduza o fogo, tampe a panela e cozinhe por mais 30 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o jambu e leve ao fogo médio para refogar até ficar macio. Desligue o fogo e reserve.
Em água corrente, lave os camarões e disponha em uma panela. Cubra com a água e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, retire os camarões, reservando a água, e corte a cabeça e as cascas. Despeje o polvilho azedo sobre a água reservada e leve ao fogo médio para cozinhar até obter um mingau. Desligue o fogo e sirva o mingau em uma cuia com uma concha de tucupi, algumas folhas de jambu e o camarão.
Vaca atolada – Paraná
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1,5 kg de costela de boi cortada em pedaços
- 1 l de caldo de carne
- 1 colheres de sopa de suco de limão
- 500 g de mandioca descascada e cortada em pedaços
- 1 pimenta-malagueta amassada
- 1 cebola descascada e cortada em rodelas
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a costela e doure. Cubra com o caldo de carne e o suco de limão e cozinhe até ficar macia, mexendo ocasionalmente. Após, acrescente a mandioca e cozinhe até ficar macia. Tempere com pimenta-malagueta e sal. Por último, coloque a cebola, tampe a panela e cozinhe até a cebola murchar. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Arroz carreteiro – Rio Grande do Sul
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de bacon cortado em cubos pequenos
- 200 g de linguiça calabresa picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 cebola descascada e picada
- 200 g de carne-seca cozida e desfiada
- 2 tomates sem pele, sem sementes e picados
- 1 1/2 xícara de chá de arroz cru
- 1 colher de chá de sal
- 3 xícaras de chá de água fervente
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- Óleo para fritar
Modo do preparo
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o bacon e a linguiça e frite até dourar. Junte o alho, a cebola e a carne-seca e refogue por 5 minutos. Acrescente os tomates, o arroz, o sal e a água fervente. Tampe parcialmente a panela e cozinhe até a água secar e o arroz ficar macio. Desligue o fogo, tampe completamente a panela e reserve por 5 minutos. Após, junte a cebolinha e sirva em seguida.
Frango com pequi– Minas Gerais
Ingredientes
- 2 kg de frango em pedaços
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de chá de açafrão
- 1 l de água
- Pequis em conserva a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione o frango e doure. Acrescente a cebola, o alho, a pimenta-do-reino e o açafrão e refogue por 5 minutos. Junte a água e o pequi e cozinhe até secar quase por completo. Desligue o fogo, transfira para uma travessa e sirva polvilhado com cheiro-verde.