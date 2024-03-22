Kate Middleton é diagnosticada com câncer e passa por quimioterapia

SÃO PAULO - Kate Middleton, 42 anos, anunciou nesta sexta-feira (22) que foi diagnosticada com câncer e está passando por quimioterapia. A princesa não especificou qual é o tipo de câncer que está enfrentando. Ela afirmou que foi diagnosticada em exames feitos após uma cirurgia abdominal, em janeiro.

Kate passou por uma cirurgia no abdome no dia 16 de janeiro. O Palácio de Kensington não informou o motivo da cirurgia, mas disse na ocasião que o procedimento foi "planejado" e que não se tratava de um câncer. Na ocasião, o Palácio informou que a princesa ficaria afastada de suas funções até a Páscoa e pediu privacidade.

Em um vídeo de 2 minutos e 20 segundos, Kate confirmou que se submeteu a uma cirurgia.

"Eu queria agradecer as mensagens de apoio. Foram meses muito difíceis para nossa família. Eu agradeço minha equipe médica. Em janeiro, eu passei por uma grande cirurgia abdominal e na ocasião pensou-se que minha condição não era de câncer. A cirurgia foi bem -sucedida, no entanto exames após a operação notaram que havia câncer. Minha equipe médica aconselhou que eu me submetesse a uma quimioterapia preventiva, e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento", disse no vídeo.

"Precisamos de tempo, espaço e privacidade enquanto eu completo meu tratamento. Eu preciso me concentrar em uma recuperação plena" Kate Middleton - Princesa de Gales

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Apesar de a cirurgia ter sido "planejada", Kate adiou compromissos oficiais agendados para os próximos meses. O príncipe William também adiou compromissos para estar ao lado da mulher durante o período de recuperação. Kate deixou o hospital no dia 29 de janeiro, 13 dias após a cirurgia, sem ser fotografada, e passou mais de dois meses sem ser vista em público.

A princesa passou mais de dois meses sem ser vista em público, o que gerou especulações e teorias da conspiração. As suposições sobre o "sumiço" da princesa se intensificaram após o príncipe William cancelar uma aparição em um evento por motivos pessoais no dia 28 de fevereiro, obrigando o Palácio a responder aos boatos: "Deixamos claro, em janeiro, qual seria a cronologia da recuperação da princesa e que só divulgaríamos atualizações significativas. Essa diretriz se mantém".