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BBC Brasil

Kate Middleton: primeira foto oficial desde a cirurgia é divulgada

A foto, tirada pelo príncipe William nesta semana, mostra a princesa de Gales com os três filhos do casal

Publicado em 10 de Março de 2024 às 09:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

10 mar 2024 às 09:44
Imagem BBC Brasil
Na foto, Kate aparece sorridente com os três filhos Crédito: Príncipe de Gales
O Palácio de Kensington divulgou a primeira foto oficial de Kate Middleton desde que ela passou por uma cirurgia abdominal em janeiro.
A foto, tirada pelo príncipe William nesta semana, mostra a princesa de Gales com os três filhos do casal.
A imagem foi publicada com uma mensagem sobre o dia das Mães, que no Reino Unido é comemorado neste domingo, e com um agradecimento por todo o apoio que a princesa vem recebendo.
Na mensagem, a princesa disse: "Obrigada pelo carinho e pelo apoio contínuo ao longo dos últimos dois meses. Desejando a todos um feliz Dia das Mães."
Kate passou 13 noites em um hospital privado depois da cirurgia. Durante a internação, ela recebeu visitas do príncipe William e do rei Charles, que também passou por tratamento na mesma instituição.
Ela não deve voltar a participar de compromissos oficiais públicos até a Páscoa.
O Palácio divulgou poucos detalhes sobre a condição da princesa, mas disse que não tem relação com câncer e que só forneceria atualizações quando houvesse informações significativas para compartilhar.
Imagem BBC Brasil
Kate não deve voltar a participar de compromissos oficiais públicos até a Páscoa Crédito: Príncipe de Gales

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