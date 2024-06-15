Ex-BBB Alane Dias diz que tem feito testes para trabalhar na Globo

Quando entrou no BBB 24, Alane Dias, 25, deixou claro que estava no reality pelo prêmio, mas que também sonhava em fazer parte do elenco da Globo.

Atriz formada, a paraense tem feito testes para produções da emissora nas últimas semanas. "Sim. Tenho feito alguns. Estou buscando o meu sonho de atriz e procurando fazer vários testes. "Novelas, filmes, séries... o que vier, eu faço", disse.

Atriz formada, Alane afirmou que busca o sonho de ser atriz Crédito: Reprodução/Instagram

Apesar dos rumores de que ela já teria feito testes para um personagem em "Mania de Você", próxima novela do horário nobre da emissora e escrita por João Emanuel Carneiro, e outro para "A Garota do Momento", trama de Alessandra Poggi e que irá suceder "No Rancho Fundo", Alane não deu detalhes. "Ainda não posso dizer muitas coisas. Sempre fiz vários testes antes mesmo de entrar no programa. É uma experiência e é normal ", desconversou.

Morando no Rio há um mês, Alane afirmou que está amando viver na cidade. "É uma delícia. Vou à praia, jogo futebol, estou fazendo um curso de teatro, leio, estudo.... Bem carioquinha", brincou, atriz que tem adorado também o carinho das pessoas. "Ir ao mercado, por exemplo, agora é diferente, né? Mas, tem sido ótimo", contou ela, que está namorando o empresário Lucas Silva, irmão do cantor Silva.