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Ex-BBB Alane Dias diz que tem feito testes para trabalhar na Globo

Atriz formada, a paraense tem feito testes para produções da emissora nas últimas semanas. Ela está namorando o capixaba Lucas Silva, empresário do cantor Silva
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Junho de 2024 às 10:18

Quando entrou no BBB 24, Alane Dias, 25, deixou claro que estava no reality pelo prêmio, mas que também sonhava em fazer parte do elenco da Globo.
Atriz formada, a paraense tem feito testes para produções da emissora nas últimas semanas. "Sim. Tenho feito alguns. Estou buscando o meu sonho de atriz e procurando fazer vários testes. "Novelas, filmes, séries... o que vier, eu faço", disse.
Ex-BBB Alane Dias diz que tem feito testes para trabalhar na Globo
Atriz formada, Alane afirmou que busca o sonho de ser atriz Crédito: Reprodução/Instagram
Apesar dos rumores de que ela já teria feito testes para um personagem em "Mania de Você", próxima novela do horário nobre da emissora e escrita por João Emanuel Carneiro, e outro para "A Garota do Momento", trama de Alessandra Poggi e que irá suceder "No Rancho Fundo", Alane não deu detalhes. "Ainda não posso dizer muitas coisas. Sempre fiz vários testes antes mesmo de entrar no programa. É uma experiência e é normal ", desconversou.

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Morando no Rio há um mês, Alane afirmou que está amando viver na cidade. "É uma delícia. Vou à praia, jogo futebol, estou fazendo um curso de teatro, leio, estudo.... Bem carioquinha", brincou, atriz que tem adorado também o carinho das pessoas. "Ir ao mercado, por exemplo, agora é diferente, né? Mas, tem sido ótimo", contou ela, que está namorando o empresário Lucas Silva, irmão do cantor Silva.
O casal prestigiou o Prêmio da Música Brasileira, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (12). "Estou bem, me permitindo conhecer pessoas", afirmou Alane. "Já estou acostumada das coisas da minha vida estarem repercutindo, é tranquilo", comentou sobre a relação recente.

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