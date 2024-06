Ex-BBB Alane passa final de semana no ES com irmão de Silva, diz portal

Novo casal? A ex-BBB Alane Dias esteve em terras capixabas recentemente. E mais, acompanhada de Lucas Silva, irmão e empresário do cantor Silva. A coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, revelou que ambos fizeram postagens no mesmo fim de semana em uma trilha na região de Domingos Martins.



Segundo o portal, os fãs de Alane logo notaram uma semelhança na paisagem com as fotos publicadas pelo capixaba. Inclusive, um dos registros da viagem mostra a ex-BBB no reflexo dos óculos de uma menina, que também esteve presente no local. Além dela, Victor Simões, marcou presença na trilha.