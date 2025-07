Região Serrana

Morango do amor divide espaço com tortas gigantes em tradicional festa do ES

Festa do Morango de Pedra Azul se rende à febre do momento em sua 35ª edição, que acontece neste fim de semana; veja programação

Publicado em 30 de julho de 2025 às 07:00

Torta gigante de morango com 500 quilos é um dos atrativos da festa Crédito: Afemor/Acervo

O morango do amor pode ter conquistado a internet há poucas semanas, mas a fruta do doce que viralizou nas redes sociais é uma paixão antiga dos capixabas. Símbolo culinário de Pedra Azul, ela é a protagonista de um dos eventos mais tradicionais do estado, a Festa do Morango, que chega à 35ª edição neste fim de semana, de 1º a 3 de agosto, no centro de eventos Morangão.

Tortas gigantes, comidas típicas, feira de artesanato, apresentações culturais e muita música com artistas regionais fazem parte da programação, que não vai ficar de fora da febre do momento: o morango do amor, feito com brigadeiro e uma calda crocante de açúcar, vai se juntar às famosas tortas de morango de 500 quilos, sensação da festa e um clássico da culinária local. >

A tradição das tortas gigantes de morango começou em 2009, mas desde 2016 são preparadas, anualmente, duas tortas de 500 quilos cada uma, além de outras versões menores e produtos preparados com a fruta que são comercializados na festa. >

Para dar conta dessas delícias, são consumidas durante o evento quase quatro toneladas de morango, e mais de 600 voluntários trabalham envolvidos nos preparativos. >

Com público estimado em 30 mil pessoas a cada edição, a Festa do Morango é beneficente. O lucro obtido com as vendas e a bilheteria do evento é repassado pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima ao desenvolvimento de diversos projetos na região. >

Evento é realizado desde 1985 em Pedra Azul Crédito: Afemor/Acervo

Programação:

Sexta-feira (1/08)

18h – Abertura dos portões

19h – Desfile mirim

20h – Desfile para eleição da Rainha e Princesas da 35ª Festa do Morango

23h – Show com Trio Chocomel

2h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria >

Sábado (2/08)

10h – Abertura dos portões

10h – Almoço típico

11h30 – Show com Ferna (concerto italiano)

13h30 – Apresentação do Gruppo di Ballo Nova Trento

14h – Corte da torta gigante

15h – Show com Camilo César

17h – Pausa técnica

19h – Reabertura dos portões

20h – Show com Breno e Bernardo

22h – Show com a banda Yahoo

0h – Show com a banda Lex Luthor Pocket

2h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria >

Domingo (3/08)

9h – Abertura dos portões

10h – Moda de viola com Marcos Brusco

11h – Almoço típico

11h30 – Apresentação do Gruppo Folklorístico Pietra Azzurra

12h – Show com Ferna (concerto italiano)

13h30 – Apresentação do Gruppo di Ballo Bambini di Tutti i Colore

14h – Corte da torta gigante

14h30 – Apresentação do Gruppo Folclórico de Dança Imperial Português

15h30 – Show com André Gomes

19h – Encerramento da festa >

35ª FESTA DO MORANGO

Quando: de 1 a 3 de agosto de 2025

Onde: no Centro de Eventos Pedra Azul (Morangão), às margens da BR-262, em Pedra Azul, Domingos Martins

Ingressos: sexta-feira - 1kg de alimento não perecível; sábado/dia - R$ 20 (inteira); sábado/noite - R$ 60 (inteira); domingo - R$ 30 (inteira), à venda em https://tiketo.com.br/evento/3310. Pontos de venda em Pedra Azul: Casa do Turista Montanhas Capixabas Convention, Loja Toke Shoes e Confecções Rainha. Ponto de venda em Venda Nova do Imigrante: Tânia Modas.

Mais informações: @festadomorango_es. >

Com informações de Yasmin Spiegel. >

