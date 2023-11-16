Simony mostra como está seu cabelo após o tratamento contra o câncer Crédito: Instagram@

A cantora e apresentadora Simony fez um post no Instagram nesta quarta-feira, 15, para mostrar aos seus seguidores como está seu cabelo após o tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado em agosto de 2022. A doença está em fase de remissão desde julho de 2023, um período quando os sinais ou sintomas do câncer estão reduzidos, ou ausentes.

Simony, que tem usado prótese capilar, disse que aproveitou a manutenção dos fios artificiais para tirar fotos e aparecer com os cabelos naturais.

“Olha aí como já cresceu!!! Vamos vivendo um dia de cada vez. Nos adaptando, nos respeitando. Sou sempre grata”, escreveu.