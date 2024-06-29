Ex-BBB Davi Brito beija musa do Boi Garantido no Festival de Parintins

Após flertarem nas redes sociais, o ganhador do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, e a musa do Boi Garantido, Tamires Assis, foram flagrados dando um selinho. O beijo rolou durante uma live do ex-BBB Mateus, no Festival de Parintins, em Manaus, na noite de sexta-feira (28).
“Obrigado, meu Deus”, brincou Davi enquanto fez um gesto de comemoração após o selinho.
Tamires Assis é natural de Manaus e tem mais de 90 mil seguidores no Instagram. Além de musa do Boi Garantido, ela ainda é modelo, dançarina e ativista social.
Nos últimos dias, uma troca de comentários entre ela e Davi viralizou na web. "Você é linda, não pelo seu corpo, mas sim pelo seu coração. E eu vou conhecê-lo muito mais", escreveu o participante do BBB em uma foto da morena. Ela respondeu: "Lindo do meu coração".