Ex-BBB Davi Brito beija musa do Boi Garantido no Festival de Parintins

Tamires Assis é natural de Manaus e tem mais de 90 mil seguidores no Instagram. Além de musa do Boi Garantido, ela ainda é modelo, dançarina e ativista social.

Nos últimos dias, uma troca de comentários entre ela e Davi viralizou na web. "Você é linda, não pelo seu corpo, mas sim pelo seu coração. E eu vou conhecê-lo muito mais", escreveu o participante do BBB em uma foto da morena. Ela respondeu: "Lindo do meu coração".