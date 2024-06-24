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Mudou de vida

Ex-BBB Davi Brito ostenta mansão e vida de luxo após vencer reality

Ex-motorista de aplicativo,  o campeão do BBB 24 divulgou fotos curtindo a piscina e a churrasqueira da casa nova
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 15:59

Ex-BBB Davi Brito ostenta mansão e vida de luxo após vencer reality
Ex-BBB Davi Brito mudou de vida depois do Big Brother Crédito: Reprodução/Instagram
Davi Brito usou suas redes sociais, no último domingo, 23, para exibir como sua vida mudou após o fim do reality. O campeão do BBB 24 divulgou uma série de fotos em nova residência, onde aparece curtindo cada cantinho, como a piscina e a churrasqueira. O motorista de aplicativo também posou ao lado de seu carro novo.
Na legenda, ele agradeceu por tudo que está acontecendo na sua vida: "Grato por todas essas conquistas até aqui! Sempre sonhei em transformar a minha realidade e das pessoas a minha volta. Dando início nessa nova etapa. Bom domingo, família! Bora viver."
Recentemente, Davi comentou sobre sua perda de seguidores após as polêmicas que aconteceram depois do fim do reality: "Tem um pouco de racismo aí. Muitas pessoas não conseguem ver um pobre, preto, da periferia, crescendo na vida. Por isso, tento lidar com a explosão da internet com cautela".
"Já fiquei um pouco abalado pela perda de seguidores, penso na minha imagem, mas agora estou lidando com tranquilidade. As pessoas que gostam de mim, ficarão por lá. E quem não gosta, vai parar de seguir mesmo. Quem não quiser continuar, tudo bem. Estou em paz", finalizou ele.

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