95 anos de Fernanda Montenegro: TV Globo exibe homenagem para a atriz

Fernanda Montenegro completa 95 anos na próxima quarta-feira (16).

Uma das maiores atrizes da história da televisão e do cinema brasileiro, Fernanda Montenegro está prestes a completar 95 anos de idade na próxima quarta-feira (16). Para comemorar, a TV Globo prepara uma homenagem, que irá ao ar um dia após o aniversário (17), depois da novela Mania de Você.



De acordo com a emissora, o Tributo “repassa acontecimentos importantes como a fundação da Companhia Teatro dos Sete – da qual também faziam parte Fernando Torres, Sergio Britto e Ítalo Rossi, além do diretor Gianni Ratto, em 1959, e sua atuação como Dora em ‘Central do Brasil’ (1998), de Walter Salles, que lhe rendeu a indicação para o Oscar de melhor atriz no ano seguinte”.

CURIOSIDADE: QUAL O NOME VERDADEIRO DA ATRIZ?

Grande parte dos brasileiros acredita que seu nome de registro seja o mesmo que o artístico, mas não. O nome verdadeiro de Fernanda Montenegro é Arlette Pinheiro Esteves. A grande dama do teatro no Brasil adotou “Fernanda”, porque, segundo ela, tinha um ar de romance do século XIX. Já o “Montenegro” foi a forma que ela encontrou para homenagear um médico da zona Norte do Rio que atendia aos pobres gratuitamente.

CARREIRA

Com uma trajetória de sucesso e consolidada, Fernanda Montenegro começou sua carreira no rádio, na década de 1950.

Foi a primeira latino-americana e a única brasileira indicada ao Oscar de Melhor Atriz, por seu trabalho em Central do Brasil (1998). Fernanda também foi a primeira brasileira a ganhar o Emmy Internacional na categoria de melhor atriz pela atuação em Doce de Mãe (2013) e a primeira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras, em 2021, se tornando uma "imortal".

A obra cinematográfica mais aguardada do momento que tem sua participação é "Ainda Estou Aqui". O filme é dirigido por Walter Salles, e estrelado por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que interpretam Eunice Paiva em diferentes fases da vida. A obra também conta com atuação de Selton Mello no papel de Rubens Paiva.

O filme foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2025 e está previsto para lançamento no país no dia 7 de novembro.

*André Borghi é aluno do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi editado pela editora Marcella Scaramella.

