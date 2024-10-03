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Série

Produtora de 'Elite' vai fazer versão espanhola de 'Sob Pressão', da Globo

Remake europeu do drama médico estrelado por Marjorie Estiano se chamará 'Bajo Presión'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Outubro de 2024 às 09:01

Marjorie Estiano em cena de 'Sob Pressão'
Marjorie Estiano em cena de 'Sob Pressão' Crédito: Victor Pollak - 2024/Globo
A produtora espanhola Zeta Studios, responsável por sucessos do streaming como "Elite" (Netflix), vai adaptar a série brasileira "Sob Pressão".
O estúdio europeu assinou uma parceria com a Conspiração Filmes para fazer um remake do drama médico, que se chamará "Bajo Presión".
A série, que está na quinta temporada, se passa em um pronto-socorro público brasileiro e mistura elementos de suspense, realidade social e dramas da vida pessoal dos médicos. Marjorie Estiano e Júlio Andrade vivem os protagonistas Carolina e Evandro.

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A série original foi desenvolvida por Claudio Torres, Jorge Furtado, Renato Fagundes e Luiz Noronha, e escrita por Lucas Paraízo. O roteiro é inspirado no filme homônimo do diretor Andrucha Waddington, baseado em uma ideia original de Mini Kerti, e no livro "Sob Pressão - A rotina de guerra de um médico brasileiro" de Marcio Maranhão, que também atuou como consultor médico da produção.
A série original já foi licenciada em mais de 70 países, incluindo Argentina, Itália, Emirados Árabes Unidos, Catar, Egito e Equador. A adaptação em espanhol será produzida no México, e terá Andrucha e Renata Brandão, da Conspiração e Marcelo Tamburri, da Zeta, como produtores executivos.
Em entrevista à Variety, Andrucha disse que a série "será mais do que um simples remake." "É uma oportunidade de se conectar com novos públicos através de realidades compartilhadas e novas histórias emocionantes."

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