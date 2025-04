Prazer

Libido em queda? O que ninguém te conta sobre o desejo sexual e como recuperá-lo

Se o desejo sexual desapareceu, não é só sua mente que está dizendo ‘não’. Seu corpo pode estar enviando sinais de alerta

A ciência da libido: como o desejo sexual funciona?

O grande vilão: como o estilo de vida está matando sua libido

Como recuperar o desejo sexual de forma natural e cientificamente comprovada

Existe um limiar ideal para a libido?

Libido não é apenas desejo – é saúde e equilíbrio

Se sua libido está baixa, não encare isso como um problema isolado. Veja como um alerta do corpo para algo que pode estar fora do equilíbrio. A boa notícia? Você tem controle sobre isso. Pequenos ajustes no estilo de vida podem trazer grandes mudanças no desejo sexual e na qualidade de vida. >