Como masturbar a mulher até o orgasmo: confira 8 dicas infalíveis

Veja dicas para deixar a mulher com desejo Crédito: Shutterstock

Hoje vamos falar sobre como tocar uma mulher e levá-la ao prazer só com as mãos. Parece clichê e óbvio, mas não é e esse tem sido o ranking de reclamações femininas nas relações. Muitos já chegam introduzindo o dedo ou apertando o bico dos seios e aí o tiro sai pela culatra: a mulher começa a se afastar e a ter repulsa do toque alheio. Vamos mudar esse cenário. Precisamos lembrar que sexo não é só penetração e a masturbação é uma forma de sexo muito boa que causa conexão no casal.

A primeira fase é entender que a mulher precisa de preparação para o toque, ou seja, emitir uma permissão para o corpo receber o toque. Falando bem claro, ela precisa entrar na fase do desejo. Então não vai achando que clitóris é igual interruptor, que é só tocar que ela liga o desejo, que não é. Essa preparação pode ser uma boa conversa, uma troca de mensagens, um sussurro ao pé do ouvido... uma mensagem enviada ao cérebro para ele entre na fase do desejo.

Você vai perceber que ela vai emitir sinais de que quer o seu toque, como se aproximar de você, a respiração ficar mais rápida ou mesmo ruborizar e até mesmo falar que quer ser tocada. Nessa hora seu toque entra em ação, mas ainda em partes não-genitais (nuca, pescoço, cintura, pernas e pés). Explore todo o corpo que você vai fazer a mulher entrar na fase da excitação.

Agora vamos à terceira fase da masturbação que é o toque genital. Ela está a ponto de bala e é hora de chegar nos seios ou na vulva com toques bem leves que vão aos poucos pegando uma pressão. Você pode usar um óleo próprio nesse momento ou algum gel térmico.

Dica 1

Massageie toda a vulva, grandes e pequenos lábios.

Dica 2

Foque no clitóris mas não diretamente nele. Com dois dedos levante o capuz do clitóris para que ele fique mais aparente e com outro dedo comece movimentos circulatórios em torno dele ou de vai e vem. Com o polegar faça um movimento de baixo do clitóris para cima.

Sintonia no prazer a dois Crédito: Shutterstock

Dica 3

Use a palma da mão como uma concha para pressionar a região do clitóris.

Dica 4

Insira um dedo primeiro, mas não todo, massageando a parte superior do canal vaginal.

Dica 5

Sincronize um ritmo de toques com a respiração, incentive a rebolar em volta do seu toque.

Dica 6

Alterne os toques com pequenas assopradinhas na região.

Dica 7

Vendar a mulher vai ajudá-la a se soltar na sua mão.

Dica 8

Vale usar um vibrador no auge do momento para intensificar o orgasmo.

Vibrador pode ser um aliado no sexo Crédito: Shutterstock