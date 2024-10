Nada de rapidinha: veja dicas para durar mais tempo no sexo

É claro que uma boa rapidinha tem seu valor, principalmente se é o time dos envolvidos, ou seja, se ambos estão com o mesmo desejo e precisa ser rapidinho. Uma vez ou outra é muito bom, mas o que não é aconselhável é sempre ser rapidinho. Então vamos pensar nesse tempo.



Uma pesquisa da Society for Sex Therapy and Research, da Universidade de Penn State, nos Estados Unidos, mostrou que a média de tempo de sexo de um casal fica entre cinco e sete minutos, da excitação ao orgasmo. Claro que esse tempo pode variar muito e tem vários fatores que vamos levar em consideração como idade, cultura, experiências anteriores e patologias. É um tempo bom para você?