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Prazer masculino

Masturbar o homem até o orgasmo: 8 truques que dão mais prazer

Não precisa ser individual: casais também podem aproveitar a masturbação como forma de explorar o corpo do parceiro na hora do sexo

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 18:30

Publicado em 

31 out 2024 às 18:30
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

sexo oral
A masturbação dá prazer e ajuda no conhecimento do próprio corpo ou do corpo do parceiro Crédito: Shutterstock
Seja a dois ou sozinho, a masturbação é uma prática comum e natural que envolve prazer e um ótimo exercício de autoconhecimento. Na semana passada ensinei dicas infalíveis para a masturbação feminina e hoje é a vez de falarmos da masturbação masculina. E falar desse assunto nem sempre é fácil. Afinal, o prazer - próprio e do outro - ainda é rodeado de tabus e isso impacta até no conhecimento do nosso próprio corpo. 
Masturbação não é problema. Pelo contrário! Ela dá prazer e ainda traz diversas possibilidades. E hoje trago dicas que podem te ajudar a deixar esse momento ainda mais especial, sozinho ou acompanhado!
Mas quando o assunto é casal, muitos ainda estranham a prática, como se a masturbação fosse coisa só para solteiros. Tudo por conta da crença de que a penetração tem que ser a via única entre um casal, o que acaba gerando inseguranças e mal-entendidos, principalmente quando um dos dois gosta mais do ato.
Então primeiro vamos desmistificar essa questão:

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  • Masturbação entre o casal não é sinônimo de insatisfação. Na verdade, ela gera conexão entre os corpos e aumenta a cumplicidade.
  • Masturbação não reduz o desejo pelo parceiro(a). Ela traz uma nova forma de explorar o corpo alheio e identificar novos pontos de prazer.
  • Masturbação não é vergonhoso, embora ainda exista quem faça escondido. É uma atividade natural que fortalece a intimidade e comunicação do casal.
  • Não precisa acontecer só se um dos parceiros não puder ter relações. Ou seja, independente da prática sexual, a masturbação complementa a relação e traz criatividade.
  • Não é uma atividade egoísta. Afinal, feita em casal existe amor no toque com o próximo.
Agora que esclarecemos esses pontos vamos às dicas para essa atividade pegar fogo.

1. Não vá direto ao ponto

Explore todo o corpo, com as pontas dos dedos ou um óleo para massagem. Deixe o genital por último para aumentar a excitação.
Massagem
A massagem pode ajudar no momento a dois Crédito: Pixabay

2. Descubra outros pontos

Com a ajuda de um gel térmico ou um cubo de gelo, estimule os mamilos, o pescoço e lóbulo da orelha. Atrás dos joelhos também tem um ponto sensível.

3. Use lubrificante

 Uma boa dose de lubrificante ou óleo próprio para a região evita machucar o membro masculino. Use a abuse!

4. Jeito certo

A pressão no pênis precisa ser debaixo para cima, ou seja, do corpo peniano para a glande e não o contrário.

5. Use as duas mãos

 Uma mão fica na base enquanto a outra trabalha no vai e vem ou em sintonia de rosca.

6. Variações de técnicas

A glande é muito sensível, então use menos pressão ali. Técnicas como chuveirinho, espremedor de laranja, abridor de vinho e conchinhas são bem-vindas.

7. As bolas também entram no jogo

Vale perguntar se o jogador gosta que brinque com elas, mas da mesma forma da glande. Elas são bem sensíveis e os toques ali precisam ser suaves.

8. Visite outras áreas

A região perianal é muito estimulante, mas a pessoa precisa ser aberta para esse toque. E não estamos falando de penetração anal e sim massagem no períneo e em volta do orifício.
A comunicação é muito importante nessa hora e a percepção sensorial do corpo alheio também. Peça-o para indicar o caminho que leva ele ao orgasmo e aproveite o momento.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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