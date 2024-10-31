Masturbar o homem até o orgasmo: 8 truques que dão mais prazer

Seja a dois ou sozinho, a masturbação é uma prática comum e natural que envolve prazer e um ótimo exercício de autoconhecimento. Na semana passada ensinei dicas infalíveis para a masturbação feminina e hoje é a vez de falarmos da masturbação masculina. E falar desse assunto nem sempre é fácil. Afinal, o prazer - próprio e do outro - ainda é rodeado de tabus e isso impacta até no conhecimento do nosso próprio corpo.
Masturbação não é problema. Pelo contrário! Ela dá prazer e ainda traz diversas possibilidades. E hoje trago dicas que podem te ajudar a deixar esse momento ainda mais especial, sozinho ou acompanhado!
Mas quando o assunto é casal, muitos ainda estranham a prática, como se a masturbação fosse coisa só para solteiros. Tudo por conta da crença de que a penetração tem que ser a via única entre um casal, o que acaba gerando inseguranças e mal-entendidos, principalmente quando um dos dois gosta mais do ato.
Então primeiro vamos desmistificar essa questão:
- Masturbação entre o casal não é sinônimo de insatisfação. Na verdade, ela gera conexão entre os corpos e aumenta a cumplicidade.
- Masturbação não reduz o desejo pelo parceiro(a). Ela traz uma nova forma de explorar o corpo alheio e identificar novos pontos de prazer.
- Masturbação não é vergonhoso, embora ainda exista quem faça escondido. É uma atividade natural que fortalece a intimidade e comunicação do casal.
- Não precisa acontecer só se um dos parceiros não puder ter relações. Ou seja, independente da prática sexual, a masturbação complementa a relação e traz criatividade.
- Não é uma atividade egoísta. Afinal, feita em casal existe amor no toque com o próximo.
Agora que esclarecemos esses pontos vamos às dicas para essa atividade pegar fogo.
1. Não vá direto ao ponto
Explore todo o corpo, com as pontas dos dedos ou um óleo para massagem. Deixe o genital por último para aumentar a excitação.
2. Descubra outros pontos
Com a ajuda de um gel térmico ou um cubo de gelo, estimule os mamilos, o pescoço e lóbulo da orelha. Atrás dos joelhos também tem um ponto sensível.
3. Use lubrificante
Uma boa dose de lubrificante ou óleo próprio para a região evita machucar o membro masculino. Use a abuse!
4. Jeito certo
A pressão no pênis precisa ser debaixo para cima, ou seja, do corpo peniano para a glande e não o contrário.
5. Use as duas mãos
Uma mão fica na base enquanto a outra trabalha no vai e vem ou em sintonia de rosca.
6. Variações de técnicas
A glande é muito sensível, então use menos pressão ali. Técnicas como chuveirinho, espremedor de laranja, abridor de vinho e conchinhas são bem-vindas.
7. As bolas também entram no jogo
Vale perguntar se o jogador gosta que brinque com elas, mas da mesma forma da glande. Elas são bem sensíveis e os toques ali precisam ser suaves.
8. Visite outras áreas
A região perianal é muito estimulante, mas a pessoa precisa ser aberta para esse toque. E não estamos falando de penetração anal e sim massagem no períneo e em volta do orifício.
A comunicação é muito importante nessa hora e a percepção sensorial do corpo alheio também. Peça-o para indicar o caminho que leva ele ao orgasmo e aproveite o momento.