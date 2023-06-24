Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Obra da Vale

Saiba como será Parque Costeiro na Praia de Camburi; veja vídeo e fotos

Obras estão previstas para começarem no final de julho. O novo espaço de educação ambiental será construído e administrado pela Vale
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

24 jun 2023 às 11:20

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 11:20

As obras do Parque Costeiro que será instalado pela Vale na Praia de Camburi, em Vitória, como medida de compensação pelas atividades desenvolvidas na cidade, estão previstas para começar em 30 dias.
O espaço, que terá cerca de 17 mil metros quadrados de área, incluindo a sede, anfiteatro, trilhas ecológicas e mirante, será integrado ao Atlântica Parque, construído pela Vale e sob gestão municipal. As obras, já autorizadas pelos órgãos competentes, devem durar 12 meses.
Parque Costeiro: o espaço, que terá cerca de 17 mil metros quadrados de área, incluindo a sede, anfiteatro, trilhas ecológicas e mirante, será integrado ao Atlântica Parque
Parque Costeiro: o espaço será integrado ao Atlântica Parque Crédito: Vale/Divulgação
“Nosso objetivo é proporcionar aos visitantes atividades de educação ambiental, pesquisa e recuperação em ambiente costeiro”, diz Rodrigo Ruggiero, diretor de Pelotização da Vale.

FOTOS DO PARQUE COSTEIRO NA PRAIA DE CAMBURI

Projeção do Parque Costeiro na Praia de Camburi, em Vitória

O projeto, que será executado conforme recomendação técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), faz parte das ações de recuperação da região Norte da Praia de Camburi realizadas pela Vale por meio de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) acordo com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Prefeitura de Vitória e o governo do Estado.
O TCA contempla ainda iniciativas já concluídas, como a recuperação da faixa de areia no extremo Norte da Praia e a restauração da restinga ao longo da orla, e a construção do Atlântica Parque, entregue à administração pública em 2019.
Projeção do Parque Costeiro na Praia de Camburi, em Vitória
Projeção do Parque Costeiro na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Vale/Divulgação

Veja Também

Segurança hídrica: aplicativo ajuda a verificar vazão de rio no ES

Parque Paulo César Vinha resiste e mostra todo o seu potencial turístico

Conheça o biometano, gás que poderá chegar ao fogão de 75 mil casas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praia de Camburi Vitória (ES) Vale SA Parque
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Limite maior de velocidade na BR 101: segurança é que deve ditar a regra
Editais e Avisos - 06/04/2026
Imagem BBC Brasil
O truque mental viral que promete ajudar a dormir melhor — e o que a ciência diz sobre isso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados