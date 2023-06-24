Saiba como será Parque Costeiro na Praia de Camburi; veja vídeo e fotos

As obras do Parque Costeiro que será instalado pela Vale na Praia de Camburi, em Vitória, como medida de compensação pelas atividades desenvolvidas na cidade, estão previstas para começar em 30 dias.

O espaço, que terá cerca de 17 mil metros quadrados de área, incluindo a sede, anfiteatro, trilhas ecológicas e mirante, será integrado ao Atlântica Parque, construído pela Vale e sob gestão municipal. As obras, já autorizadas pelos órgãos competentes, devem durar 12 meses.

Parque Costeiro: o espaço será integrado ao Atlântica Parque Crédito: Vale/Divulgação

“Nosso objetivo é proporcionar aos visitantes atividades de educação ambiental, pesquisa e recuperação em ambiente costeiro”, diz Rodrigo Ruggiero, diretor de Pelotização da Vale.

FOTOS DO PARQUE COSTEIRO NA PRAIA DE CAMBURI

Projeção do Parque Costeiro na Praia de Camburi, em Vitória

O projeto, que será executado conforme recomendação técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), faz parte das ações de recuperação da região Norte da Praia de Camburi realizadas pela Vale por meio de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) acordo com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Prefeitura de Vitória e o governo do Estado.

O TCA contempla ainda iniciativas já concluídas, como a recuperação da faixa de areia no extremo Norte da Praia e a restauração da restinga ao longo da orla, e a construção do Atlântica Parque, entregue à administração pública em 2019.